فوز رجال الصناعة المصريين في انتخابات الغرفة الألمانية العربية

أسفرت انتخابات مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن فوز عدد كبير لرجال الصناعة المصريين في انتخابات مجلس الإدارة.

وفاز برئاسة الغرفة المهندس عماد غالي العضو المنتدب لشركة "سيمنس"، بينما فاز بعضوية مجلس الإدارة المهندس بهاء ديمتري نائب رئيس شركة "فريش"، المهندس فريد الطوبجي رئيس الشركة البافارية للسيارات، المهندس حاتم خير مدير مجموعة "خير"، هاني كمال سلامة ، وحلمي أبو العيش "مجموعة سيكم"، والمهندس محمد العربي نائب رئيس "مجموعة العربي".

كما فاز بعضوية مجلس الإدارة هانز ديلثي، هدى منصور، وحسن الورداني، وكارتن بولر، ومارتن جانزين، وسياكي ووبكان، وظافر فيفالي.

وأجريت الانتخابات عن طريق نظام التصويت الإلكتروني، وشارك فيها عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

وتعد الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة من مؤسسات الأعمال الكبرى التي تستهدف تنمية وتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا.