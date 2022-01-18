تفاصيل التحقيق مع خالد منتصر في أزمة الإبراشي بـ الأطباء: لم يتناول سبب الوفاة

حضر الدكتور خالد منتصر، جلسة التحقيق الرسمية معه بمقر نقابة الأطباء، بِشأن الشكوى المقدمة ضده من قبل الدكتور شريف عباس المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، نتيجة خطأ طبي وإعطائه عقارًا غير مصرح به.

خالد منتصر ينفي التشهير بالطبيب المتهم بالمتسبب في وفاة الإبراشي

وجرى التحقيق، بحضور الدكتور أيمن سالم، الأمين العام للنقابة، والدكتور خالد أمين عضو لجنة التحقيق بالنقابة، وجرى سماع أقوال خالد منتصر فيما نُسب إليه بالتشهير بالدكتور شريف عباس.

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أنَّ خالد منتصر نفى كل ما وجه إليه من اتهامات، مؤكًدا أنَّه كان يؤدي دوره التوعوي تجاه المواطنين ولم يُشهّر بالطبيب.

رئيس لجنة التحقيق يعتذر عن عدم المشاركة لاستشعاره الحرج

واعتذر الدكتور جمال عميرة رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء عن رئاسة اللجنة لاستشعاره الحرج، لوجود سابق معرفه بالدكتور خالد منتصر.

وأكّدت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ التحقيق اليوم تضمن بلاغ الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي ضد الدكتور خالد منتصر فقط، دون التطرق إلى واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي نتيجة خطأ طبي وإعطائه عقار غير مصرح به.

وتابع المصدر، أنَّ جلسة التحقيق تمت بحضور مستشار من مجلس الدولة يحضر التحقيق لسماع أقوال الطرفين، والوقوف على الحقيقة، ودامت ساعتين بحضور أمين عام نقابة الأطباء والدكتور خالد منتصر والمستشار المنتدب من مجلس الدولة.