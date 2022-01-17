خالد منتصر عن استدعائه للتحقيق بنقابة الأطباء: «إجراء لا بد منه»

قال الدكتور خالد منتصر إن نقابة الأطباء استدعته للتحقيق غدا، في الشكوى المقدمة ضده من الدكتور شريف عباس، المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بخطأ طبي، بعد أن تقدم الأخير بشكوى ضده في النقابة بدعوى التشهير به.

خالد منتصر: الاستدعاء لا يعني أني مخطئ

وأضاف خالد منتصر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يمتثل للتحقيق غدا، وأن الاستدعاء لا يعني أنه مخطئ في حق الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، ولكن إجراء لا بد أن تجريه النقابة بعد الشكوى المقدمة من قبل الأخير.

وتابع: «من حق أي مواطن أن يتقدم بشكوى لنقابة الأطباء، ومن حق النقابة إجراء التحقيق في ذلك».

وأكد خالد منتصر أنه يدلي بأقواله غدا أمام لجنة التحقيق بالنقابة، التي تثبت أنه لم يقم بالتشهير بالطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، إن لجنة التحقيق برئاسة الدكتور جمال عميرة، تنظر غدا الشكوى المقدمة من قبل الدكتور شريف عباس ضد الدكتور خالد منتصر، التي اتهمه فيها بالتشهير به، ولن تنظر واقعة وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

فتح تحقيق عاجل في وفاة وائل الإبراشي

وأضاف أمين عام الأطباء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النائب العام أمر بفتح التحقيق في واقعة وملابسات وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، نتيجة خطأ طبي، وتباشر النقابة تحقيقها بعد انتهاء تحقيقات النيابة.