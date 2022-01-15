خالد منتصر: الـ«سوفالدي» يباع في علب بدون اسم.. وتحقيق «الوطن» رصد ذلك

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، إن اهتمامه بطرح قضية الإعلامي وائل الإبراشي، سببها ليس شخصيا، «الناس فاهمة إننا بندافع عن الإبراشي عشان زميلنا وصديقنا، لأ، وائل الإبراشي أصبحت مسألته قضية عامة وهي حق المريض المصري لمعرفة من يجرب عليه وكيف يجرب عليه دواء»، موضحًا أن الدواء الذي وصفه الدكتور شريف عباس، المتهم بالتسبب في وفاة الإبراشي يباع الآن وليس مدونًا على العلبة أي شيء، وهناك تحقيقًا في جريدة «الوطن» يثبت ذلك، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له، منذ قليل.

دواء السوفالدي موضوع في علبة ليس مكتوبا عليها أي شيء

وأضاف «منتصر»، أن دواء السوفالدي تم وضعه في علبه دون أن يكتب عليها أي شيء، «كان مكتوب في روشته الإعلامي وائل الإبراشي جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير، ليه مكتبش سوفالدي، لأن الطبيب عارف إن البني آدم ده مش للتجارب، السلوك مش علمي منضبط، لو فيه مليون بحث بيقول تأثير جيد لسوفالدي على مرضى كورونا، هذه الأبحاث لا تتيح لأي طبيب أن يستخدمه دون إجراء التجارب الطبية بمصر وموافقة وزارة الصحة».

السوفالدي خاص بفيروس سي والكبد

وأكد الكاتب والمفكر السياسي: «السوفالدي بتاع فيروس سي والكبد، عندما بدأت أوراق البحث تنشر، كانت هناك أبحاث تقدر بعشرات الآلاف، لو حد إداني أنا كخالد منتصر السوفالدي وأخذه من الباحث الأصلي بتاعه واستخدمته دي جريمة طالما قبل موافقة FBA، طالما أنا مش ضمن المجرب عليهم والمتطوعين حتى في علاج فيروس سي، فاستخدام العلاج قبل موافقة إف بي أيه، ووزارة الصحة المصرية تبقى جريمة».

مدى إمكانية تدهور حالة الإبراشي بسبب سوفالدي

وعن مدى إمكانية تدهور حالة الإبراشي بسبب سوفالدي: «سيتم بحث هذا الأمر، وسيتم أخذ أقوال الفني الخاص بمعمل التحاليل، عندما كان يرسل التحاليل كان يرى أن تليف الرئة ترتفع بشكل رهيب، ويقول يا جماعة ودوه المستشفى الدنيا بايظة وبتبوظ أكتر، لكن قِيل له الحالة متستاهلش».