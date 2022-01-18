حنين حسام باكية أمام المحكمة: «بحسد الناس اللي ما عندهاش أهل»

بكت حنين حسام، فتاة التيك توك، داخل قفص الاتهام في أثناء محاكمتها، قائلة: «أنا بحسد الناس اللي معندهاش أهل لكن أنا كل اللي واجعني أهلي بس»، وذلك بعد خروجها من غرفة المداولة بعد نظر جلسة محاكمتها، داخل محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، على خلفية اتهامها في الاتجار بالبشر.

تفاصيل القبض على حنين حسام

كانت قوات الأمن تمكنت بمديرية أمن القليوبية، في وقت سابق من إلقاء القبض على المتهمة حنين حسام، عقب هروبها بعد الحكم الغيابي الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وخرجت في بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي من شقة سكنية بمدينة بنها وتم تحديد موقعها وضبطها.

بعد إلقاء القبض على المتهمة حنين حسام، اتخذت النيابة العامة الإجراءات اللازمة لإعادة محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر، بعد صدور حكم غيابي ضدها، وتم تحديد جلسة اليوم للنظر في إعادة محاكمتها.

إيداع حنين حسام في سجن القناطر

وتم اقتياد حنين حسام إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، وسط حراسة أمنية مشددة، كما تم إيداعها برفقة مودة الأدهم المتهمة الأخرى في نفس ذات القضية، وكان قد صدر حكم ضدها بالسجن لمدة 6 سنوات في حضورها.

اتهامات النيابة لحنين حسام

ونسبت النيابة العامة، للمتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، تهمة الاتجار في البشر من خلال التعامل مع أشخاص طبيعيين وهما الطفلتين «م.س»، «ح.و» واللتين لم تتجاوز أعمارهما الـ18 عامًا، وأخريات بأنّ استخدمتهنّ بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي»، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.