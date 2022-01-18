انهيار الشاهدة الأولى بعد سماع أقوالها في قضية محاكمة حنين حسام

انهارت الشاهدة الأولى في قضية حنين حسام فتاة التيك توك، بعد خروجها من غرفة المداولة وسماع أقوالها، من قبل هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، في قضية الاتجار بالبشر المتهمة فيها فتاة التيك توك، وذلك بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

السجن غيابيا 10 سنوات لـ حنين حسام

وفي وقت سابق، قضت المحكمة بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات، على المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، وبعدها اختبأت داخل إحدى الشقق، بمنطقة بنها بمحافظة القليوبية، ونسقت أجهزة الأمن بالقاهرة مع مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، للتمكن من ضبط حنين حسام عقب هروبها إثر صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وبالفعل جرى ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها.

اقتياد حنين حسام وسط إجراءات أمنية مشددة

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حنين حسام لإعادة محاكمتها، جرى اقتيادها وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيدعها بصحبة مودة الأدهم المتهمة هي الأخرى في نفس القضية وصادر ضدها حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، ولكن حكم مودة الأدهم كان حضوريا، أما حكم حنين حسام، صدر غيابيا.