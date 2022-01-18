أقوال الشاهدة الثانية في قضية محاكمة حنين حسام: «كانت بتساعد الناس»

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، للشهود في جلسة إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك، وذلك بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر.

وجاءت أسئلة الدفاع للشاهدة الثانية كالآتي:

ماهي الحالة المادية الأبوين

الحمد لله

هل كان دخولك المجال من دافع المال

لا

هل طلبت منك حنين حسام التحدث مع الشباب او اي أمور مخلة

لا

س ما هو الهدف من الجروب ع الواتس آب

ج كانت بتساعد الناس والشباب للعمل

س ماهو القصد تحديدا من تلك الدعوة ( دعوة الناس لجروب الاستجرام )

اظهار مواهب الشباب ومساعدتهم

س ماقولك فيما ثبت من تداول شكاوي ضد المتهمة تدعو الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة عبر لايكي وما يتداول من مقاطع جنسية على غرف مغلقة ؟

في ناس كتير كانت بتدعوا لكدة بس حنين قالت مش عايزة حاجة تسيء لحنين كفتاه

وكل اللي قالته أنها عايزة تساعد الشباب على إظهار مواهبهم

هل طلبت حنيين اي أشياء خارجة عن الاعراف

ج لا

ماهو عمرك وقت الواقعة

ج ١٨

ماهو الدافع من دخول هذا الجروب مع التنويه حنين بعدم الدخول صغار السن

انا موهبتي الرسم والغناء

س هل طلبت المتهمة ارتدائك زي معين

ج لا