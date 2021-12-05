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محمود مسلم

أول تعليق من المجلس القومي للإعاقة على قرارات الرئيس بشأن ذوي الهمم

كتب:

حسام حربى
05:20 م | الأحد 05 ديسمبر 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رحب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الثالثة.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، في بيان، إن قرارات السيد الرئيس، تمثل دافع قوي ومباشر لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الجهود التي تقدمها الدولة المصرية، لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، من خلال القرارات والقوانين والتشريعات.

الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة

وأضاف المشرف العام على المجلس، أن حزمة القرارات الأخيرة من شأنها زيادة أوجه الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات، خاصة الدراما والثقافة والتعليم والرياضة والحياة الكريمة، وإبراز قدراتهم الحقيقية، وكذا المساهمة الفعالة في تمكينهم الاقتصادي ودمجهم، وهي من المحددات الرئيسية التي يعمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على السعي في تنفيذها.

 

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