إعلان اختيار مصر لتنظيم فعاليات «المنامة هيلث» بمؤتمر في قصر القبة

أعلن المؤتمر التحضيري المُنعقد في مقر قصر القبة الرئاسي منذ قليل، اختيار مصر لتنظيم فعاليات مؤتمر «المنامة هيلث 2022»، بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة المصرية المنظمة لمؤتمر «إيجي هيلث»، الذي عقد الفترة الماضية.

ومن المُقرر أن ينعقد المؤتمر خلال شهر ديسمبر المقبل، ويتناول الأمراض الفيروسية، ووباء فيروس كورونا المستجد، وجلسة حول الهيماتولوجي، والكيمياء الإكلينيكية، والأمراض المناعية والعلاج المناعي، والميكروبيولوجي ومكافحة العدوى، وتوافق الأنسجة، وبنوك الدم وطب نقل الدم، والخلايا الجذعية والطب التجديدي، والجينات والطب الشخصي، والهستوباثولوجي.

مدير مستشفى وادي النيل: العالم يتوجه لـ«طب الأصحاء» حاليا

وقال الدكتور حازم عبدالمحسن خميس، مدير مستشفى وادي النيل، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر، إن اختيار الشركة المصرية لتنظيم فعاليات المؤتمر، يأتي امتدادا لنجاح مؤتمر «إيجي هيلث»، الذي نظمته مصر مؤخرا.

وأكد الدكتور حازم خميس، أن العالم يتوجه حاليا، لـ«طب الأصحاء»، وليس علاج المرض بعد حدوثه، أو الجانب الوقائي فقط، لكن للعمل على الارتقاء بصحة الجميع، مثل علم الطب الرياضي.

وتحدث عن واقعة اللاعب الدنماركي إريكسن، الذي تعرض لأزمة قلبية خلال مشاركته في فعاليات بطولة أوروبا الماضية، وتحول الملعب لغرفة عناية مركزة صغيرة.

وأوضح أن الطب الرياضي حاليا لم يعد يتحدث عن إصابات أو علاج طبيعي فقط، لكن جوانب نفسية، وتأهيلية، ومكافحة المنشطات وغيرها.

منسق عام مؤتمر المنامة هيلث: سننظم الفعاليات بشكل يليق باسم مصر والبحرين

قال الدكتور طارق طه، منسق عام المؤتمر، إن المؤتمر يعتبر لأول مرة بمشاركة كبيرة من علماء مصريين في البحرين، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد اهتمام كبير على المستوى العربي والإقليمي والعالمي، لافتا إلى وجود قرابة 21 طبيبا من كبار القامات الطبية المصرية، يشاركون في الإعداد للمؤتمر الكبير، بالإضافة لعدد من الجهات الرسمية.

وأضاف، أن هناك 8 مجموعات عمل ستكون في المعرض، وأن فعالياته ستكون أشبه بـ«ورشة عمل»، وأن هناك مشاركة لعلماء مصريين وأشقاء من البحرين ودول الخليج، وشخصيات عالمية.

ولفت إلى وجود وقت مخصص لكل مجال علمي في شكل «ورشة العمل»، وأنه سيكون حدث تفاعلي لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، مؤكدا وجود تواصل مستمر مع الجانب البحريني، للتنسيق المشترك، حتى يخرج المؤتمر بأفضل صورة ممكنة، تليق بمصر، وتليق بدولة البحرين.

ووجه الدكتور عاطف شاكر، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، الشكر لمؤسسة الرئاسة على استضافة فعاليات المؤتمر التحضيري لـ«المنامة هيلث»، مؤكدا السعي للتعاون المشترك والبناء، للخروج بمؤتمر يليق باسم مصر ودولة البحرين.

وقال الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية لديها أعرق قسم هندسة طبية في مصر، وإمكانات كبيرة لخدمة المجتمع الطبي.

رئيس هيئة الخدمات الصحية في البحرين تشكر مصر على مساعداتها في تنظيم المؤتمر

وجهت الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدولة البحرين، في كلمة مسجلة عبر الفيديو، أذيعت للمشاركين في المؤتمر، جزيل الشكر لمصر لمبادراتها للتعاون مع دولة البحرين في تنظيم مؤتمر «المنامة هيلث» بعد نجاح مؤتمر «إيجي هيلث».

وأشادت «الجلاهمة»، خلال كلمتها، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية المصرية في دعم نشاط هذا المؤتمر، والتحضير له لنجاحه، موضحة أن وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومستشفى وادي النيل، و«إدارة الخدمات الطبية».