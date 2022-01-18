«القومي للأجور»: 30 مليون مستفيد من زيادات المرتبات.. والتطبيق 1 يوليو

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار الحد الأدنى للأجور يطبق على كل العاملين في مصر، وعددهم يصل لـ30 مليون عامل، سواء في الحكومة أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الاقتصادية أو القطاع الخاص، وبالتالي فإن هذه بشرى عظيمة لكل عمال مصر، معقبًا: «قعدنا فترة طويلة بنكافح إن الحد الأدنى للأجور يكون 1200 جنيه، وفجأة لقينا الحد الأدنى وصل لـ2000 جنيه، وفجأة وصل لـ2400، وقبل أن يتم تطبيق قرار الـ2400 بشكل كامل على القطاع الخاص، وبعض الشركات حصلت على فرصة حتى شهر فبراير المقبل، ولقينا الحد الأدنى للأجور قفز حتى 2700 جنيه».

المستفيدون من الزيادات

وأضاف «البدوي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الثلاثاء: «نعتبر قرارات اليوم نقلة نوعية للعاملين وأصحاب الدخول القليلة، وهذا يؤكد أن الدولة تهتم بهم، ويعرفون أنهم تحملوا تبعيات الإصلاح الاقتصادي بشكل كبير، إضافة إلى أمور أخرى تفيد العمال مثل زيادة الإنتاج وانخفاض نسب التضخم، بالإضافة إلى العلاوات التي أقرها الرئيس اليوم، وهي كلها تأتي في إطار العدالة الاجتماعية، والدولة أصبحت تعمل دون أن يطلب منها المواطنين، ولما البيان طلع مكناش مصدقين، وبنشكر الرئيس على هذه القرارات».

وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أن العلاوات خاصة بالعاملين في الدولة، وهم ينقسمون إلى قسمين، أولهم من يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وهؤلاء يستفيدون بعلاوة نسبتها 7%، أما من لا يُطبق عليهم قانون الخدمة المدنية فهؤلاء يحصلون على علاوة نسبتها 13%، من الأجر الشامل، موضحًا أن هؤلاء لهم موازنات اقتصادية خاصة وهذه محاولة لإصلاح أجورهم لأنهم يحصلون على أجور زهيدة.

موعد تطبيق الزيادات الجديدة

وشدد على أن هذه الزيادات والعلاوات سيجري تطبيقها في 1 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه في شهر مارس المقبل سيطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في القطاع الخاص، وفي شهر يوليو سوف يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وهذا كله في صالح العمال في الدولة المصرية.