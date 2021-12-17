بشرى لموظفي القطاع الخاص.. زيادة في المرتبات مطلع يناير 2022

ينتظر العديد من الموظفين داخل القطاع الخاص، بشرى سارة مع مطلع شهر يناير المقبل 2022، تتعلق بزيادة في المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، وفقاً للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، لذا تستعرض «الوطن»، تفاصيل القرار المنتظر تطبيقه بداية من مطلع العام الجديد والفئات التي سيُمكنها الاستفادة منه.

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

- في شهر سبتمبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قراراً خاص بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليكون بقيمة 2400 جنيه بداية من شهر يناير المقبل 2022.

- ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية فإن الأجر سوف يكون محسوباً على أساس الراتب المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل.

- وينص القرار على أنه إذا تعرضت أي منشأة لظروف اقتصادية صعبة تجعلها متعذرة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، يمكنها أن تتقدم بطلب للاستثناء من الالتزام به وذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها، ولكن يجب أن يتضمن الطلب المبررات الخاصة بالإعفاء بالإضافة إلى المستندات الدالة.

وفي سياق متصل، كان القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أوضح أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية المتعلقة بالقطاع الخاص بداية من العام المالي 2021 حسب السنة المالية لكل منشأة، وذلك بما لا يقل عن نسبة 3% من قيمة أجر الاشتراك التأميني الذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بحد أدنى 60 جنيه.

ومن الجدير بالذكر، أن المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجور لمن يعمل في القطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، بداية من شهر يناير المقبل.