سعفان: 99% من منشآت القطاع الخاص ستطبق الحد الأدنى للأجور في يناير

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الغالبية العظمى من منشآت ومؤسسات القطاع الخاص ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وقيمته 2400 جنيه، مؤكدًا على تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بداية من مرتبات شهر يناير الجاري.

99 % من منشآت القطاع الخاص ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى

وأضاف وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية، أن حوالي 99 % من منشآت القطاع الخاص ستطبق صرف الحد الأدنى للأجور، باستثناء بعض المنشآت المتعثرة التي لا تستطع الالتزام بالقرار، بسبب تعثرها وتعرضها لمشاكل مالية خلال فترة تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي تسبب في صعوبات واجهتها وكبدتها خسائر كبيرة.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص الرسمية 3.5 مليون منشأة، تخضع جميعها لمتابعات دورية ومستمرة من مديريات القوى العاملة في 27 محافظة، موضحا أن 305 منشآت فقط هي من تقدمت لوزارة القوى العاملة بطلبات لاستثنائها من تنفيذ تطبيق قرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، مرفقة أسباب ذلك في مذكرات.

التفتيش على 131 ألفًا و348 مصنعًا وشركة

وأعلن سعفان أن مسؤولي مديريات القوى العاملة، فتشوا وتابعوا الإجراءات الاحترازية على 131 ألفا و 348 مصنعاً وشركة على مدى 21 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، التي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

لافتا إلى أن المحافظات التي تم التفتيش على منشآت القطاع الخاص بها، محافظة قنا وتم التفتيش على 20 ألفا و 54 منشأة بها، ثم المنيا 12172، وسوهاج 12041 منشأة، والقليوبية 8622، ودمياط 7715 منشأة، والغربية 7705 منشأة، والبحيرة 7315 منشأة، والشرقية 7334 منشأة، والمنوفية 4759 منشأة، والأقصر 4235 منشأة، وكفر الشيخ 4060 منشأة، والقاهرة 3933 منشأة، والدقهلية 3982 منشأة، ومرسى مطروح 3954 منشأة، والإسماعيلية 3777 منشأة، وبورسعيد 3793 منشأة، وأسيوط 3649 منشأة، والجيزة 3348 منشأة، وجنوب سيناء 2490 منشأة، بني سويف 2403 منشأة.