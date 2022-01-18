رئيس «نوعية البيئة»: خفضنا تلوث الهواء 25% من إجمالى 50% مستهدفة فى استراتيجية 2030

قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إن «الوزارة ترصد جودة الهواء بعدة محاور، وهى: الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط، التى وصلت إلى 116 محطة، والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التى تربط 86 منشأة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى منظومة الإنذار المبكر».

ولفت «مراد»، فى حوار لـ«الوطن»، إلى أن «الوزارة خفضت نسب التلوث بحوالى 25% من إجمالى الـ50% المستهدفة فى استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وفقاً لمعدل 2015».. وإلى نص الحوار:

بداية.. ما دور قطاع نوعية البيئة؟

- قطاع نوعية البيئة هو أحد قطاعات الوزارة، ومهمته، وفقاً لقانون البيئة ولائحته التنفيذية، هى جمع المعلومات البيئية على الأراضى المصرية وخارجها، فيما يخص التأثيرات عليها، إضافة إلى مهمة الرصد البيئى، وهى لا تتشابه مع أى مهام يقوم بها أى قطاع آخر، وهو يتكون من إدارتين مركزيتين، الأولى: «نوعية الهواء والضوضاء»، والثانية: «نوعية المياه»، ومعهما الإدارة الخاصة بنوعية الأرض والتربة وإدارة صحة البيئة.

كيف تتم عملية الرصد البيئى؟

- كان من ضمن مهام القطاع إنشاء برنامج قومى للرصد البيئى، وفى إطاره تم تكليفنا بإعداد برنامج ضخم لرصد نوعية الهواء والمياه والضوضاء بصفة عامة، ولدينا أكثر من برنامج يختص بها القطاع، أبرزها نوعية الهواء، ويوجد به أكثر من برنامج داخلى لرصد نوعية الهواء المحيط الذى نتنفسه وفقاً لمعايير مستمدة من منظمة الصحة العالمية والقانون المصرى، وتم إنشاء شبكة قومية لرصد الهواء المحيط فى عام 1998، وصلت إلى 116 محطة رصد على مستوى الجمهورية، منها 50% ترصد الهواء لحظياً بمعدات إلكترونية مربوطة بشبكة اتصال ترصد وتنقل البيانات بشكل مباشر لقاعدة البيانات الموجودة فى الوزارة، والـ50% الأخرى من المحطات نقوم من خلالها بتجميع عيّنات من بعض المواقع، ونحللها فى المعامل الخاصة بنا، كما أننا نتعاون مع جامعة القاهرة ومعهد القياس والمعايرة للقيام بتشغيل المحطات وإجراء صيانة لها، وعمل التحاليل البيئية الخاصة بنا.

د. مصطفى مراد: «الصحة العالمية» رصدت 6 ملوثات بسبب التطور الصناعى والأنشطة البشرية

كيف انعكس عمل البرنامج القومى للرصد البيئى على جودة الهواء؟

- لا بد أن نعلم جيداً أن الله خلق الهواء فى غلافنا الجوى من مجموعة من الغازات بنسب معينة، ونتيجة التطور الصناعى والأنشطة البشرية تمت إضافة مكونات أخرى له، تسبب عنها خلل فى التوازن، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية ترصد وتحدد 6 ملوثات أساسية يجب رصدها بشكل دورى لما لها من تأثيرات على الصحة العامة، كما وضعت معايير لكل ملوث من هذه الملوثات لو حصل تجاوز لهذه المعايير يحدث خلل فى جودة الهواء.

ما هذه الملوثات الستة؟

- هذه الملوثات عبارة عن جسيمات، وثانى أكسيد الكبريت، وثانى أكسيد النيتروجين، والأوزون، وأول أكسيد الكربون، والرصاص، وكل هذه الملوثات مرتبطة بتطور استخدام الوقود بصفة عامة على مستوى العالم، أما الجسيمات الصلبة فقد تكون لها مصادر طبيعية، لكنها لو صدرت من مصادر غير طبيعية ستكون ناتجة عن صناعات أو مركبات أو حرق وقود، الغازات الأخرى ناتجة عن حرق الوقود بمختلف مكوناته من كافة المصادر، الرصاص كان ناتجاً من الإضافات التى كانت تضاف للبنزين فى فترة من الفترات.

لدينا 116 محطة لرصد نوعية الهواء والمياه والضوضاء

كيف ترصد الوزارة معيار جودة الهواء؟

- معيار الجودة ليس ثابتاً، إنما يتغير على مدار الوقت واليوم فى المدن الكبرى، ومن أشهر المتغيرات التى تؤثر على جودة الهواء ظروف الجو ونشاط الرياح، فبالتالى شبكة رصد الهواء المحيط التابعة للوزارة، والمكونة من 116 محطة، تقوم برصد الـ6 ملوثات، سواء بشكل لحظى أو بتجميع العيّنات، إضافة إلى قيام القطاع بإنشاء شبكة أخرى تربط 86 منشأة صناعية على مستوى الجمهورية بـ420 مدخنة، نتابعها يومياً بنظام إلكترونى ذكى، نتعامل فيه بمهارات وإمكانيات العصر الحالى فى استخدام البيانات والكمبيوتر ومراقبة البيانات بشكل إلكترونى، وهذه الشبكة لا يوجد لها مثيل على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

شاركت الوزارة فى استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة «2030».. فما الذى تحقق حتى الآن؟

- لأول مرة تبنى الدولة أهدافاً بيئية محددة داخل استراتيجيتها المستدامة وهذا الأمر إيجابى جداً، وكان الهدف هو تخفيض معدلات تلوث الهواء بنسبة 50% وفقاً لمعدلات التلوث عام 2015، والحمد لله وفقاً لآليات رصدنا فإن معدلات تلوث الهواء انخفضت بنسبة 25% حتى الآن، أى أننا حققنا نصف المستهدف فى استراتيجية الدولة 2030.

من وجهة نظرك.. ما المطلوب للاستمرار فى تخفيض نسب تلوث الهواء؟

- لتحقيق هذا الهدف لا بد من وضع أهداف وسياسات كثيرة ملامحها واضحة، خاصة فيما يتعلق بقطاع النقل الذى يسهم بنسبة كبيرة فى الملوثات، لذلك كان توجه الدولة إلى التحول من استخدام الوقود التقليدى إلى استخدام الكهرباء أو الغاز الطبيعى فى وسائل النقل العام، وكذلك التوسع فى خطوط مترو الأنفاق، التى وصلت إلى أربعة خطوط، وجارٍ الإعداد للخط الخامس، إضافة إلى القطار المكهرب والمونوريل، وكلها وسائل نقل جماعى تحمل أعداداً ضخمة من الركاب، لو كانوا على الأرض كانوا سيستخدمون وسائل نقل خاصة أو مواصلات عامة، وبالتالى هذه الزيادة ستؤدى إلى زيادة الانبعاثات الناتجة عن وسائل المواصلات.

بالحديث عن التلوث ما أكثر مصادر التلوث التى تمثل إزعاجاً لوزارة البيئة؟

- يوجد أكثر من مصدر، نحن نقع فى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الصحراء الكبرى ومنطقة الجزيرة العربية وامتدادها حتى إيران، وبالتالى نحن نقع فى منطقة تجمُّع صحارى ضخمة، تُعد مصدراً طبيعياً ملوِّثاً أساسياً بالجسيمات والأتربة المثارة التى تحملها الرياح إلينا.

المصدر الطبيعى مؤثر غير عادى على جودة الهواء، أما المصدر الثانى فيُعد الحرق المكشوف للمخلفات البلدية والزراعية، خاصة فى القاهرة الكبرى والدلتا، يليهما الانبعاثات الناتجة عن المركبات، والمصدر الرابع الانبعاثات الصناعية.

كيف ساعدت منظومة الإنذار المبكر فى التخفيف من موجة نوبات الهواء الحادة؟

- منظومة الرصد البيئى الموجودة فى إدارة جودة الهواء مكونة من منظومة رصد الهواء المحيط ومنظومة الانبعاثات الصناعية ومنظومة الإنذار المبكر، اليوم أستطيع عن طريق موقع الوزارة التعرف على تنبؤات بمستويات جودة الهواء على مستوى الجمهورية، لو تنبأنا بأن الجو سيئ يتم توجيه فرق العمل والتفتيش فى اتجاه المسارات التى ستكون بها مشكلة، للتقليل من أى فرص للانبعاثات، فى الماضى كان الموضوع صعباً ويحتاج إلى جهود كبيرة، أما الآن مع التطور واستخدام البيانات والنماذج الرياضية الصحيحة فيتم عمل مجموعة بيانات ضخمة خاصة بمصر على أساسها نستطيع تحديد مسار واتجاه الرياح لمدة 6 ساعات.

هيئة النقل العام

الهيئة تلعب دوراً فى مساعدة الركاب، لذلك ترسل الوزارة لجنة يومية مسائية، تكون فى أحد جراجات الهيئة لفحص الأوتوبيسات العائدة من الدورات الخاصة بها، لتقييم الانبعاثات الخاصة بها، وفى نهاية اليوم نقوم بتسليم الهيئة تقريراً يوضح الأوتوبيسات التى تجاوزت، وبالتالى تحتاج صيانة أو إعادة تأهيل بشكل أو بآخر، وهذا الدور أحد الأسباب التى جعلتهم يتوجهون بقرار إحلال الأوتوبيسات الآن بأوتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة.