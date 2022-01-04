وزيرة البيئة: برنامج التحكم في التلوث يمول 3 وحدات معالجة بشركات الصباغة

تواصل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولاتها التفقدية لمتابعة خطط الإلتزام البيئى الطوعى وتوفيق الأوضاع للمنشأت الصناعية بمحافظة البحيرة ، حيث قامت بجولة تفقدية لعدد من مصانع محافظة البحيرة ، وذلك عقب جولاتها التفقدية أمس لمصانع مدينة السادس من أكتوبر .

وأكدت وزيرة البيئة خلال جولتها بمصانع البحيرة على إهتمام وزارة البيئة بتنفيذ خطة عمل لمتابعة خطط الإصحاح البيئى وتوفيق الأوضاع الطوعى للشركات المختلفة بهدف تسليط الضوء على الصناعة المصرية القادره علي استخدام الموارد بكفاءة ، مع الإهتمام بالعمل على خفض الانبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية ، فهى تعمل على شقين الأول لدفع عجلة الإنتاج والثانى للحفاظ على البيئة ، مما يقدم نموذج متميز من قصص النجاح التى يمكن عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى زيارتها شركة الكاتب للصباغة الواقعة في نطاق شركة مصر للحرير الصناعي، التى قامت بتنفيذ وحدة معالجة لمياه الصرف الصناعي حتي تتوافق مع معايير الصرف علي شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأكدت وزيرة البيئة أن محطة المعالجة تعتمد علي المعالجة الكيمائية وتبلغ الطاقة التصميمية لها 75 م3/ساعة و تقوم المحطة بالصرف علي الشبكة العامة لشركة مصر للحرير الصناعي ومنها إلي مصرف دفشو ثم على مصرف العامية ومنه إلى خليج أبوقير، وذلك بتكلفة تصل الي 2 مليون جنية ،وجارى التعاقد على إنشاء وحدة إضافية لإعادة استخدام المياه بطاقة استيعابية تصل إلى 100م3/ساعة بتكلفة 2.5 مليون جنيه .

وأستكلمت فؤاد جولتها التفقدية بمحافظة البحيرة بزيارة شركة الهلال للتريكو الواقعة في نطاق شركة مصر للغزل والنسيج أيضاً والتى قامت بتنفيذ وحدة معالجة لمياه الصرف الصناعي؛ لتتوافق أيضاً مع معايير الصرف علي شبكة المجاري، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 70 م3/ساعة وتعتمد علي المعالجة الكيمائية ،و تقوم بصرف غير مباشر على مصرف العامية ومنه إلى خليج أبوقير، وذلك بتكلفة تصل الي 2.5 مليون جنيه بتمويل من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة أحد مشروعات وزارة البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة خلال جولتها إلى مساهمة برنامج التحكم في التلوث الصناعي فى تمويل عدد 3 وحدات معالجة لعدد من الشركات العاملة فى مجال الصباغة والواقعة فى نطاق مجمع شركة مصر للغزل والنسيج والحرير الصناعي مما ساهم فى خفض الاحمال البيئية بالمصارف الفرعية المؤدية الي محطة رفع الطابية بخليج ابو قير ، موضحةً قيام عدد 6 شركات تعمل في مجال الصباغة بنفس النطاق أيضاً بمعالجة مياه الصرف الصناعي لتتوافق مع معايير الصرف علي شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 ،حيث تترواح الطاقة التصميمية للمحطات من 50 حتي 100 م3/ساعة وتعتمد علي المعالجة الكيمائية و تقوم بالصرف علي الشبكة العامة ومنها الي مصرف دفشو ثم على مصرف العامية ومنه إلى خليج ابوقير .

وأوضحت فؤاد أن شركة مصر للغزل والنسيج وحدة صباغي البيضا قد حصلت علي موافقة بيئية بشأن خطة التطوير، وذلك ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الغزل والنسيج والتي تتضمن انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة تصميمية 6000م3/يوم.