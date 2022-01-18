مصرع عامل سقط من أعلى برج تكرير داخل شركة بترول بالسويس

شهدت محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، حادث سقوط عامل من أعلى برج تقطير مواد بترولية داخل أحدى شركات قطاع البترول بشارع صلاح نسيم، بعد اختلال توازنه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

التفاصيل الكاملة لمصرع عامل في السويس

تلقت غرفة عمليات مديرية الأمن، إخطارًا يفيد مصرع عامل نتيجة لسقوطه من ارتفاع كبير داخل شركة النصر للبترول دائرة قسم السويس.

وقال مصدر، إن العامل المتوفى يدعى «بهاء الدين. س» 40 عاما وشهرته الشيخ بهاء، حيث صعد أعلى برج جهاز التقطير المسؤول عن عمليات فصل وإنتاج المواد البترولية والوقود من البترول الخام، وأختل توازنه وسقط من البرج ولقى مصرعه في الحال.

وتم نقل جثمان المتوفى بسيارة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة السويس وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

أصدقاء العامل: لم يكن طرف في مشاجرة أو إساءة لأي شخص

سادت حالة من الحزن على العاملين في الشركة، بعد وفاة زميلهم أثر سقوطه من ارتفاع أودى بحياته على الفور.

وقال زملاء بهاء، إنه كان على علاقة طبية بكل العالمين داخل الشركة وتربطه بهم علاقات طيبة، فضلاً عن حُسن خلقه حتى لقبه زملاءه بـ«الشيخ بهاء»، وطوال عمله لم يكن طرف في مشاجرة أو إساءة لأي عامل أو مهندس أو فني في مواقع العمل داخل الشركة.