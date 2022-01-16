أسامة ربيع: نسعى أن تكون قناة السويس خضراء وحوافز للسفن المراعية للبيئة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن استراتيجية التطوير بالهيئة لم تغفل الاهتمام بالبعد البيئي بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 وتوجهات الدولة المصرية باتخاذ خطوات فاعلة نحو تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف «ربيع»، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمته الهيئة أمس، ضمن أنشطة الجناح المصرى بمعرض إكسبو 2020 دبي، عن «سبل دعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة»، أن الهيئة تتخذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل الإعلان عن قناة السويس «قناة خضراء»، والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية للسفن العابرة من خلال تقديم حوافز متنوعة للخطوط الملاحية التي تراعي المعايير البيئية.

ربيع: واجهنا تحديات كبرى في ظل كورونا

ووجه الفريق ربيع، التحية للقائمين على تنظيم معرض إكسبو دبي 2020، لاستضافته مثل هذه الفعاليات المهمة، مؤكدا أهمية تكاتف الجهود بين كافة الأطراف المعنية بصناعة النقل البحري، بما يتيح تعظيم كافة الموارد المتاحة في مواجهة المتغيرات المختلفة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها حركة التجارة العالمية وأبرزها انتشار فيروس كورونا المستجد COVID_19 ومتحوراته، أو ما يخص المتغيرات المناخية بما لها من آثار وتداعيات قد تكون بالغة الخطورة أو قد تعيد بالفعل تشكيل خارطة حركة التجارة العالمية والعمليات اللوجستية ذات الصلة لعقود قادمة.

وشدد على أن هيئة قناة السويس تدرك بعمق حقيقة التحديات التي واجهت العالم بأسره على مدار العاميين الماضيين، والتي لا زالت تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد العالمية وهي التحديات التي تسببت في أكبر عملية إغلاق كلي تتعرض له البشرية على مدار تاريخها توقفت على إثره كافة أشكال الحياة.

رئيس الهيئة: سياستنا التسويقية جذبت 4920 سفينة جديدة للقناة

واستعرض رئيس الهيئة، مجموعة من التجارب الناجحة التي تمكنت الهيئة خلالها من تحييد عقبات جمة وتحويلها إلى فرص للنجاح والنمو وتحقيق أهداف ما كان لها أن تتحقق ومن ذلك نجاح الهيئة في التغلب على التحديات التي فرضتها أزمة تفشي كورونا على حركة التجارة العالمية بفضل الدعم المباشر من القيادة السياسية واتخاذ عدة إجراءات مدروسة وتبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة.

وكشف رئيس قناة السويس، أن السياسات التسويقية نجحت بالفعل في جذب 4920 سفينة جديدة خلال 2021 لم تكن تعبر قناة السويس من قبل، وتحقيق زيادة في حجم الإيرادات بلغت مليار و100 مليون دولار.

التحول الرقمي في قناة السويس

وأكد الفريق ربيع، أن قناة السويس تسعى بقوة لتعميق خبراتها وتنمية قدراتها في المجالات المتعلقة بتعزيز استخدامات التكنولوجيا الرقمية في مجالات البرمجة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الهيئة قطعت شوطا كبيراً نحو تعزيز استخدامات التكنولوجيا الرقمية ضمن استراتيجيتها الطموحة 2023، إذ نجحت في تصميم وبناء مركزين متطورين للبيانات تزامناً مع تنفيذ التحول الرقمي الكامل لمنظومة المراقبة الإليكترونية ومحطات الإرشاد الملاحي الـ 16 المنتشرة على طول مجرى القناة، علاوة على تدشين منظومة الشبكة الموحدة التي أتاحت إطلاق 5 خدمات إلكترونية موجهة بالكامل للخطوط الملاحية العالمية.

وتطرق الفريق ربيع، إلى حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN باعتباره نموذج عملي على كيفية إدارة هيئة قناة السويس للأزمات وتجسيدٍ لقدرة الهيئة على تحويل التحديات إلى فرص ‏حيث تمكن رجال الهيئة بمختلف تخصصاتهم من تعويم السفينة بأمان تام خلال 6 أيام فقط.

استراتيجية تطوير قناة السويس

وأكد الفريق ربيع أن تطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس، سيكون له بالغ الأثر نحو زيادة معدلات الأمان الملاحي في القطاع الجنوبي بنسبة 28% والتقليل من حدة المنحنيات والتيارات البحرية.

واستعرض رئيس قناة السويس إحصائيات الملاحة بالقناة خلال 2021 والتي شهدت طفرة غير مسبوقة أبرزها عبور 20 ألف سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن بضائع، وتحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها محققة 6.3 مليار دولار رغم ظروف وباء كورونا.