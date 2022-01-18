قناة السويس تستقبل 203 سفن بموانئ المنطقة الشمالية خلال شهر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش، خلال شهر ديسمبر الماضي، استقبلت نحو 203 سفن متنوعة بحمولات بلغت 3,226,103 طن كطاقة محققة، و318,985 حاوية مكافئة خلال الشهر.

غرب بورسعيد استقبل 32 سفينة حاويات

وذكر البيان، أن ميناء غرب بورسعيد، استقبل 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 316,417 طن، و32,390 حاوية مكافئة، كما استقبل 3 سفن بضائع عامة و5 صب سائل و 3 سفن رورو، بالإضافة إلى استقبال 47 قاطرة متعددة الأغراض خلال ديسمبر الماضي.

شرق بورسعيد يستقبل 109 سفن حاويات

وأشار البيان، إلى أن ميناء شرق بورسعيد، استقبل نحو 109 سفن، بينها 107 سفن حاويات، وسفينتي بضائع عامة بطاقة محققة 2,891,486 طن، و286,595 حاوية مكافئة خلال شهر ديسمبر الماضي.

كما استقبل ميناء العريش البحري، خلال ديسمبر، 4 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية، بطاقة محققة بلغت 18,200 طن.

كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلنت في بيان، أمس الاثنين، أنه تم شحن 3950 طن صودا كاوية، و3750 طن ملح من ميناء غرب بورسعيد، على متن سفينتين تحمل جنسيتين بنمية وسيراليون.