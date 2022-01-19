عضو لجنة مكافحة كورونا: من الصعب التفرقة بين أوميكرون ونزلات البرد

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن البروتوكول المصري المستخدم لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كان يجب استخدامه، ولكن هناك أطباء عدلوا فيه بناء على دراسات اعتمدوا عليها، لذا فإنهم اجتهدوا في وقت كان كورونا فيه شديد الخطورة، موضحا ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من المريض للحصول على الدواء الجديد.

احترام الرأي الآخر المعتمد على سند علمي

وأضاف «النادي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC» مساء أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه تعلم احترام الرأي الآخر في ظل وجود الدليل العلمي أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ضعف تأثير أوميكرون على الجهاز التنفسي

وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن المتحور الجديد أوميكرون ضعيف التأثير على الجهاز التنفس العلوي ويشابه نزلات البرد ويصعب التفرقة بينهما وإذا لم يجر الشخص المسحة يجب عليه أن يُعالج باعتباره مصابا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

فعالية مسحة بي سي آر

وأكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مسحات البي سي آر، حساسة للكشف عن مختلف السلالات الخاصة بكورونا، وهو الاختبار الوحيد المعتمد بنسبة 100% ليكشف عن إصابة الشخص بكورونا، لافتا إلى أن ليس لديه معلومة عن جهاز جديد لكشف الإصابة بكورونا دون اللجوء إلى استخدام مسحة البي سي آر، موضحا أنها ربما تكون عن طريق الفم وليس الأنف فقط، لافتا إلى أن المسحة تكون ضرورية إذا كان الطبيب يريد إعطاءه أدوية معينة.