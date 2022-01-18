عاجل.. وزارة الصحة: دخلنا في موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر دخلت في موجة جديدة من موجات فيروس كورونا، بعد انخفاض الأعداد في الموجة الرابعة.

موجة جديدة من كورونا

جاء ذلك في تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال: هل ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا حاليًا يعتبر موجة جديدة، أم استمرارًا لموجة الشتاء؟

انخفاض الأعداد في الموجة الرابعة

وأضاف «عبدالغفار»: «إحنا كنا بدأنا في الانخفاض في الموجة الرابعة، ولكن مع وجود المتحور الجديد دخلنا في موجة أخرى من ارتفاع الأعداد، ومما لا شك فيه، دي موجة جديدة نعم».