منظمة الصحة العالمية تحث مصنعي لقاحات كورونا على تقديم بياناتها

حثّت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الشركات المصنعة للقاحات المضادة لـ كوفيد - 19 على تزويدها بالبيانات المطلوبة من أجل وضع قوائم بالجرعات المخصصة للاستخدام في حالات الطوارئ، محذرة من أن التأخيرات تؤثر في وصول اللقاحات بشكل عادل لمستحقيها.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، نتيجة اجتماع مغلق عُقِد مسبقًا، لكن اللجنة لم توضح الشركات المصنعة التي لم تقدم البيانات بعد.

تقديم بيانات اللقاحات يسهل تكثيف التطعيم في البلدان الفقيرة

ويعني وضع منظمة الصحة العالمية لقوائم استخدامات الطوارئ أنه يمكن شحن الجرعات إلى عدة دول نامية تعتمد على إرشادات المنظمة في قراراتها التنظيمية، كما يسمح باستخدام الجرعات بواسطة مبادرة الوصول العالمي للقاحات (كوفاكس) التي تهدف إلى تكثيف عمليات التطعيم في البلدان الفقيرة.

الصحة العالمية تطالب منتجي اللقاحات بتوفير البيانات في أقرب وقت ممكن

وذكرت لجنة الطوارئ أنها تدرك التحديات التي تأتي نتيجة تأخر بعض الشركات المصنعة في تقديم بيانات اللقاح إلى منظمة الصحة العالمية، مطالبة منتجي اللقاحات بتوفير البيانات في أقرب وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الطوارئ التي تتكون من خبراء مستقلين، تجتمع كل ثلاثة أشهر وتقدم توصيات سياسية بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بوباء كورونا مثل تدابير السفر الدولية ولقاحات الفيروس.