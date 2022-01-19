الفخراني: ضربت محمود عبدالعزيز بالقلم وخليته يعيط.. وقال لي عايز أموت

أكد الفنان يحيى الفخراني أنه كان مرشحًا لبطولة فيلم «العار» في دور الطبيب والذي قدمه الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، لافتًا إلى أنه اعتذر عن المشاركة في الفيلم، وأنه حينما استمع إلى السيناريو، مشيرًا إلى أنه اعتبر أن دور وكيل النيابة الذي قام به الفنان حسين فهمي هو بطل الفيلم الحقيقي وأنه توقع أن يؤدي دور وكيل النيابة، وكان راغبًا في الدور ولكن كان تم ترشيح حسين فهمي للدور فاعتذر عن المشاركة في الفيلم كله، مشددًا على أن الفنانين كانوا يعتذرون عن المشاركة في الأعمال حينما يجدون أنه البطل الرئيسي وأن عادل أدهم اعتذر عن المشاركة في فيلم «خرج ولم يعد» والوحيد الذي وافق هو الفنان الراحل فريد شوقي.

كواليس فيلم المزاجنجي

وأوضح الفخراني خلال لقائه خلال مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» أنه رشح الفنان محمود عبدالعزيز لأداء دور «المزاجنجي» في فيلم «الكيف» واختار أن يؤدي دور «الدكتور صلاح»، لافتًا إلى أنه ذهب لمستشفيات نفسية ومصحات لمشاهدة أعراض الانسحاب وبالفعل ذهب لمستشفى نفسي الساعة 4 صباحًا لرؤية مريضة إدمان تعاني من أعراض الانسحاب.

كواليس فيلم إعدام ميت

وأكد يحيى الفخراني أنه لم يكن المرشح لأداء دور الضابط اليهودي أبوجودة في فيلم «إعدام ميت»، مشيرًا إلى أن الدور عُرض على عدد من الفنانين ولكنهم رفضوا، معتبرًا أن أحد أسباب الهزيمة في 1967 هو الشكل المصدر للشخص اليهودي «غلبان وأهبل»، مشددًا على أن من يستضعف عدوه يتعرض للهزيمة.

وأشار يحيى الفخراني إلى أنه ضرب الفنان محمود عبدالعزيز بشكل حقيقي عند تصوير الفيلم «قلم حقيقي»، لافتًا إلى أن عبدالعزيز بكى بعد انتهاء تصوير المشهد «انفجر في العياط وقعدت أبوس وأحضن فيه وأقوله معلش وأنا آسف».

آخر مكالمة للفنان الراحل محمود عبدالعزيز

وكشف الفخراني آخر مكالمة مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز «أنا كلمته قبل ما يتوفى وكان برة وقالي أنا موجوع جدا قولت له استحمل وهتبقى كويس قالي أنا مش عايز أبقى كويس أنا عايز أموت خلاص قولت له متقولش كده ولازم تقاوم».