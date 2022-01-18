«بونزو» يعيد يحيى الفخراني للسينما: الفيلم فكرته مختلفة تماما

كشف الفنان يحيى الفخراني عن مفاجأة سعيدة لجمهوره، وهي عودته من جديد لشاشات السينما، عبر فيلم يحضر له حاليا يحمل اسم «بونزو»، قائلا إنه يخضع للكتابة النهائية حاليا، وهو من تأليف تغريد جمال، وإخراج سارة وفيق.

العودة للسينما

وأضاف «الفخراني»، خلال استضافته وزوجته لميس جابر، ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن الفيلم فكرته مختلفة تماما، وإلا لما قرر العودة للسينما من خلاله فى هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه فى مرحلة الكتابة النهائية بعد مراحل بدأت قبل فترة، واكتفى بذلك حوله رافضا الإفصاح عما هو أكثر من ذلك.

وأكد أنه لم يفكر في يوم من الأيام أن يكون نجم شباك أو نجما عظيما، قائلا: «عمري ما فكرت إني أبقى ممثل عظيم، أنا عاوز أمثل وبس، لكن عمر ما طموحاتي كانت كدة، ولا عمرها كانت مادية، أنا بشتغل شغلانة بحبها، دي هوايتي، وبالتالي كانت أمتع حاجة في الدنيا، لكن دة كان دايما الهدف وما زال».

وأكد أن الفنان الذي لا ينوع في الأدوار التي يقدمها «مش عاوز» ينوع في أدواره، ويكون لديه أهداف أخرى، فلكي يشعر الشخص بمتعة التمثيل لا بد من تأدية أدوار مختلفة، «فيه أوقات بختار أدوار أبقى حابب أعملها اللي بيبقى فيها تحدي».

سبب عدم غيرة زوجته

ولفت إلى أنه بدأ حياته الفنية من خلال عرض مسرحي مع الفنانة نعيمة وصفي والفنان كرم مطاوع، وعقب ذلك قدمت عرضا مسرحيا على المسرح العائم مع الفنان كرم مطاوع وسهير المرشدي وصلاح السعدني.

وتابع أنه شارك الفنان القدير عبد المنعم مدبولي مسرحية «ياما كان في نفسي»، متابعا: «زعلان جدا لأن زوجتي لميس جابر لا تشعر بالغيرة تجاهي بسبب ثقتها الشديدة فيا».