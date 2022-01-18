الفخراني: أكن حبا حقيقيا للميس جابر.. وتخرجت من طب وأنا بقرف من الجثث

قال الفنان يحيى الفخراني، إن فلسفة الحب الحقيقية هو ألا يعرف الشخص عندما يفكر في الفتاة أن ما يمر به مجرد صداقة وصحوبية أم حب، «وإنك ترتاحي لما تقعدي مع ده، وتحسي أنك بتكلمي نفسك، وهو ده الحب الحقيقي، وده اللي حسيته مع لميس جابر، متخيل لو هي مكنتش معجبة بالتمثيل مكناش ممكن نوفق، لأن التمثيل ده حياتي أوي، توقعي أني متجوز واحدة مش حابة مجالي، من هنا بدأ الإعجاب بها».

عندما أحضر الأعمال المسرحية قلما لميس جابر متجيش

وأضاف «الفخراني»، خلال حواره في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تُقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة «دي إم سي»: «لغاية دلوقتي لما بروح المسرح قلما لميس متجيش، كنت شاطر في كلية الطب بس مش بذاكر، كنت بقرف من الجثث، مرة دخلت في الشفوي الجراحة فيه جثة قدامي والدكتور يشاور لي على الأعضاء وأنا أقوله ده إيه، يقولي إمسك بإيدك الأعضاء قولتله لا بقرف، قالي لو ممسكتش الأعضاء هسقطك، قولتله طب سلام عليكم وسبته ومشيت».

لميس جابر كانت مجتهدة عني.. بس كنت بعرف أجيب تقديرات

وتابع الفنان القدير: «لميس كانت مجتهدة جدا عني، بس كنت بعرف أجيب تقديرات بالطريقة بتاعتي، ليلة العرض المسرحي بيكون فيه توتر ومفيش نوم، لحد الملك لير 2001، ليلة العرض مش بعرف أنام، وأقول للميس لما أخلص عرض أبقى أنام عادي، بكون ريلاكس بعد أول مشهد في المسرحية، والمسرح له لذة خاصة ومافيهوش نسبة أخطاء لأننا في الدراما أو السينما ممكن أعمل خطأ بس أنا بعيد، لكن في المسرح بكون قدام الجمهور، وقبل العرض بيوم أقعد أجسد الشخصية وبحلم بيها».