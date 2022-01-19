طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. هبوب رياح وتوقعات بتساقط أمطار والعظمى 14

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من بدء تكاثر السحب المنخفضة على مدينة الإسكندرية، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 25 كم/ ساعة.

الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ القصوى

وأعلنت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى لاستقبال الأمطار المتوقع تساقطها خلال الساعات المقبلة، تزامنا مع حالة الطقس غير المستقر والمتقلب، ووفقاً للمؤشرات قد يستمر تساقط الأمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق في المحافظة، متزامنة مع نشاط الرياح وتصل إلى 60-70كم/ساعة، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يصل من 3 إلى 5 أمتار تقريباً.

طقس الإسكندرية

وبلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 14 درجة مئوية، مع وصول نسبة الرطوية إلى 55%، حيث تم نشر سيارات الصرف الصحي في جميع الشوارع للتعامل مع الأمطار وارتفاع موج البحر، وتم توزيع السيارات وفقاً لخطة الصرف الصحي للوقوف بجوار البؤر الساخنة التي تشهد تجمعات المياه.

شركة صرف الإسكندرية تنشر السيارات

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه تم نشر وتوزيع سيارات السحب والبدلات علي الشوارع للتعامل مع وضع سيارات الطوارئ في الأماكن التي تشهد تراكمات للمياه، خاصة في ظل تساقط الأمطار منذ مساء أمس ثم توقفت في ساعات الصباح علي أن تعاود التساقط من جديد خلال الساعات المقبلة وفقاً للتوقعات.

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أنه تم التعامل مع جميع التراكمات والأمطار التي تساقطت، ولم تشهد المدينة في نوة الفيضة الكبري أي تراكمات للمياه في الشوارع.