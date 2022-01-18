تعرف على ملامح مشروع فصل مياه الصرف عن الأمطار في الإسكندرية

مع إعلان مجلس الوزراء البدء في مشروع فصل مياه الصرف الصحي عن مياه الأمطار في الإسكندرية، بدأت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية مع أساتذة كلية الهندسة في الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، ولكن تبين أن إدارة منظومة الأمطار تستغرق وقت في عملية الفصل والتي لابد من عمل رفع مساحي للشوارع ومعرفة أي الشوارع أعلى من الأخرى واتجاه سير المياه.

موعد بدء مشروع فصل مياه الأمطار عن شبكات الصرف

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن شهر أبريل المقبل هو بداية تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الفصل، وهو المشروع الذي يكون البديل عن نشر سيارات وبدالات وعمال الصرف الصحي في جميع أماكن تجمعات الأمطار بمحافظة الإسكندرية للتعامل مع المياه المتراكمة وإزالتها.

أمطار الإسكندرية

قال "نافع" في بيان له اليوم، إن الأمطار التي تتساقط على مدينة الإسكندرية، يتم نقلها إلى محطات المعالجة تذهب للمصارف ثم تنقل إلى محطة المكس ثم يتم التخلص منها بشكل آمن، متابعًا أن التفكير المخطط له أن هذه المياه التي يتم التخلص منها في البحر والمصارف المختلفة ومياه مصرف القلعة ومصرف العموم ومصرف العامية سيتم نقلها إلى مشروع الدلتا الجديدة.

وأوضح نافع، أن محطات المعالجة التي لا تذهب إلى المصارف سيتم عمل محطات رفع لها وتذهب إلى الدلتا الجديدة أيضًا، أي إن كل نقطة مياه موجودة بالإسكندرية والتي تقدر بـ 7.5 مليون متر مكعب ستذهب إلى الدلتا الجديدة.

كمية الأمطار في الإسكندرية

وأشار إلى أن كمية الأمطار زادت بشكل كبير جدا بسبب التغيرات المناخية ولكن المشكلة ليست فقط في الزيادة ولكن في المدة، لأنه عند هطول 10 أمتار مكعبة في ساعة يختلف عن هطول نفس الكمية في دقيقة، مؤكدًا على كمية المياه الضخمة من الأمطار التي تسقط في فترة صغيرة جدًا تسبب مشكلة كبيرة جدا لان الشبكة لا تستوعب تلك الكمية في تلك المدة.

وتابع نافع، أن هذا ما يحدث أيضًا حين تسقط الأمطار بشكل متواصل وبدون توقف لفترة طويلة، فلا تستوعب شبكات الصرف كميات الأمطار وهو ما حدث أثناء نوة المكنسة وأدت إلى غرق بعض الشوارع بالمحافظة.

مشروع الصرف الصحي في الإسكندرية

وأوضح أنه بعد اجتماع دولة رئيس الوزراء في 20 ديسمبر الماضي بشأن مناقشة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، تم عقد عدة اجتماعات بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المحافظ ورئيس شركة صرف صحي، وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية للوصول إلي رؤية موحدة، بشأن الاستراتيجية التي قدمتها جامعة الإسكندرية، وكذا خطط شركة الصرف الصحي، وإجراء تدقيق كامل للبيانات، ووضع تصور مشترك، وخطة تنفيذية، بتكلفة مالية.