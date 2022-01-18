البابا تواضروس يترأس قداس الغطاس في الإسكندرية (صور)

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد الغطاس المجيد، مساء اليوم الثلاثاء، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وذلك كعادته السنوية، إلا أن هذا العام تمت بحضور محدود جدا بسبب تفشي فيروس كورونا، وإصابة عدد كبير من أبناء شعب الكنائس في الإسكندرية والآباء الكهنة والذي تبعه تعليق خدمات مدارس الأحد لمدة أسبوعين.

تفاصيل قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

بدأت صلوات قداس عيد الغطاس أو ما يعرف أيضا بعيد الظهور الإلهي في السادسة والنصف مساءً بصلوات قداس اللقان ومباركة المياه ثم تعقبها صلوات القداس الإلهي، الذي يرأسه البابا بمشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة.

وحضر القداس رؤساء القطاعات في الإسكندرية وهم «الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع شرق الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكاتدرائية وبعض كهنة الإسكندرية وخورس الشمامسة.

وطالبت الكاتدرائية من شعب الكنيسة الذين حجزوا قداس عيد الغطاس الحضور الساعة السادسة والنصف مساء حتى يكون متسع من الوقت لاتباع الإجراءات الأمنية، مشددين على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

قداس لقان عيد الغطاس بالحجز

ويأتي ذلك بعدما قررت كنائس الإسكندرية إطلاق رابط لحجز حضور قداس عيد الغطاس المجيد، الذي انطلق مساء اليوم كثاني الأعياد السيدية في العام الجديد، حيث تقام القداسات في كافة كنائس مدينة الكرسي البابوي بنظام الحجز المسبق وفقاً لقرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ظل الظروف الراهنة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأطلقت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية رابط حجز عن قداس اللقان والقداس الإلهي منذ عدة أيام، من أجل إمكانية حضور المصلين لقداس العيد بالحجز مسبقا عن طريق موقع الكنيسة، وهو ذات النظام الذي اتبعته سائر كنائس الإسكندرية.

اعتذار عن استقبال المهنئين

واعتذرت الكاتدرائية عن استقبال المهنئين بعيد الغطاس، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بينما اعتذروا عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لقداس عيد الغطاس.