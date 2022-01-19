صور صادمة بعد ثوران بركان تونجا: دمر المنازل والطرق والسيارات

أظهرت صور الأقمار الصناعية الحديثة، حجم الدمار الهائل الذي أحدثه ثوران بركان تونجا تحت الماء، والذي لحق بجزر تونجا الواقعة في المحيط الهادي شمال نيوزيلندا، حيث أسفرعن مصرع شخصين على الأقل.

ثوران بركان تونجا يسفر عن أضرار جسيمة

أوضحت الصور، أن الرماد غطى ودمر مساحات كبيرة من الجزر، في حين تحولت بعض المنشآت إلى أكوام من الحطام، في جزيرة «تونجا»، كما أن سكان قرية جزيرة «تونجاتابو»، وقفوا يحدقون في منازلهم بعد أن صارت رمادا، بالإضافة الى أن السيارات دفنت تحت الركام، ولم تسلم الأشجار من الموجات المدمرة التي تسبب فيها ثوران البركان تحت الماء.

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ووفقا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية، تعتبر جزيرة «مانجو» من بين المناطق الأكثر تضررا، حيث دمر البركان جميع المنازل والطرق والسيارات.

إمدادات نيوزيلندا إلى «تونجا»

حاولت نيوزيلندا، تقييم الأضرار الجسيمة الناجمة عن ثوران البركان، الذي أسفر عن موجات تسونامي، إذ غادرت، صباح أول من أمس الإثنين، طائرة تابعة للقوات الجوية النيوزيلندية، من الطراز «أوريون»، قاعدة أوكلاند، في اتجاهها إلى «تونجا» للمساعدة في تقييم الأضرار.

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وجاء في بيان صدر عن قوات الدفاع النيوزلندية، أن السلطات المختصة تعمل من أجل مساعدة أهالي «تونجا»، وتوجهت طائرة من طراز هيركوليز إلى «تونجا»، أمس الثلاثاء، من أجل تسليم المساعدات والإمدادات، إذا كان من الأمان لها الهبوط، مضيفة أن السلطات جهزت سفن، بأمكانها أن تتوجه إلى «تونجا» في حال طلبت مساعدات.

وكانت موجات تسونامي، قد ضربت «تونجا»، السبت الماضي، بعد سلسلة من الانفجارات العنيفة من بركان هونجا تونجا هونجا هاباي تحت الماء، على بعد 65 كيلومترا شمال جزيرة «تونجاتابو» بالبلاد، ما دفع المواطنين إلى الإسراع إلى الأراضي المرتفعة.