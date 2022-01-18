تسونامي تونجا يقتل امرأة بريطانية حاولت إنقاذ كلابها

لاقت امرأة بريطانية حتفها بينما كانت تحاول إنقاذ كلاب ترعاها في تونجا عقب ثوران بركان ضخم تحت الماء أدى إلى أمواج مد عاتية تسونامي، حسبما قال شقيقها يوم الاثنين، بحسب موقع سبوتنيك الروسي.

أسست معه ملجأ لإنقاذ الكلاب الضالة

كانت أنجيلا جلوفر (50 عاما) تعيش في تونجا مع زوجها جيمس وأسست معه ملجأ لإنقاذ الكلاب الضالة.

وقال شقيقها نيك إيليني، «وقع هذا الحادث الرهيب بينما كانا يحاولان إنقاذ كلابهما.. كانت (شقيقتي) تحب الناس والحيوانات منذ طفولتها.

نجا زوجها من الموت بالتعلق بشجرة

وكان تلفزيون نيوزيلندا قد ذكر أن المرأة مفقودة بعد أن ضربتها موجة مد عاتية، بينما نجا زوجها من الموت بالتعلق بشجرة، وفقا لرويترز.