بدء صلاة الجنازة على جثمان شقيقة الفنان أحمد سلامة

بدأت صلاة الجنازة على جثمان الدكتورة آمال شقيقة الفنان أحمد سلامة بمسجد السلام في مدينة نصر، بحضور عائلتها وأصدقائها، على أن يتم دفنها في مقابر العائلة بالتجمع الخامس، وفقا لما أعلنه أحمد سلامة في تصريحاته لـ «الوطن»، مؤكدا أن العزاء سيقام مساء الغد في أحد المساجد بمنطقة مدينة نصر.

أحمد سلامة يعلن وفاة شقيقته

وأعلن الفنان أحمد سلامة، وفاة شقيقته في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر تدوينة على حسابه بموقع «فيس بوك»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله شقيقتي الدكتورة آمال سلامة».