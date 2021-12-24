أحمد سلامة لـ«الوطن»: بشارك لوسي بطولة مسرحية «الحفيد»

يعيش الفنان أحمد سلامة، حالة من النشاط الفني، حيث كشف لـ«الوطن»، أنه يستعد لعرض مسرحي جديد يجمعه بالنجمة لوسي، كما أنه ما زال مستمراً في عرض مسرحية «في انتظار بابا»، نظراً لإقبال الجمهور عليها حتى الآن.

أحمد سلامة عن مسرحية «الحفيد»: لسه مستمرين في البروفات

وأشار الفنان أحمد سلامة، إلى أنه حالياً يقوم بتجهيز الاستعدادات الأخيرة، لمشاركة النجمة لوسي، في عرض مسرحي جديد، والذي يحمل اسم «الحفيد»، قائلاً: «بحضر مسرحية جديدة مع لوسي، بتحمل اسم (الحفيد)، واحنا حالياً لسه مستمرين في البروفات، ومحددناش وقت لعرضها لسه».

وتابع الفنان أحمد سلامة، حديثه عن مسرحيته الجديدة «الحفيد»، قائلاً: «مسرحية (الحفيد)، من إخراج محمد يوسف، وإنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح».

أحمد سلامة: محددناش موعد عرض مسرحية «الحفيد» بسبب نجاح «في انتظار بابا»

وعن سبب عدم تحديد موعد العرض المسرحي لـ«الحفيد»، حتى الآن، أشار الفنان أحمد سلامة، إلى أنه يعود إلى النجاح التي ما زالت تحققه مسرحية «في انتظار بابا»، وإقبال العديد من الجمهور عليها.

مسرحية «في انتظار بابا»

ويذكر أن مسرحية «في انتظار بابا»، التي ما زالت يتم عرضها في المسرح حتى الآن، مأخوذة عن «الإلياذة»، للشاعر اليوناني هوميروس، الذي يقدم من خلالها عدة شخصيات أسطورية تحمل الكثير من الصفات والتي يتبعها المشاهد من خلال الأحداث والمواقف، من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمي، ومن إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري.

أبطال العرض المسرحي «في انتظار بابا»

ويشارك في تقديم مسرحية «في انتظار بابا»، كوكبة كبيرة من نجوم الفن، منهم: سماح أنور، سميحة عبد الهادي، انتصار، مفيد عاشور، ماهر محمود، سميحة عبدالهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، علي كمالو، بسمة شوقي، خالد عبدالحميد، وغيرهم من النجوم.