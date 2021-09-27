أحمد سلامة: سارة ابنتي متربية كويس.. ولا أتدخل في اختياراتها الفنية

نفى الفنان أحمد سلامة، ما تردد في الآونة الأخيرة، بشأن اعتزال ابنته «سارة»، أو إرغامها على الابتعاد عن التمثيل، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال أحمد سلامة، في تصريحاتٍ لـ«الوطن»، إنّ سارة ابنته لم تعتزل التمثيل قط، ولم تُفكر في هذا الاتجاه إطلاقًا، موضحًا أنّ غيابها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، يرجع إلى بطء خطواتها إلى حدّ ما، قائلًا: «أعتقد إنّ خطواتها بطيئة شوية، لكنها لم تًفكر في الابتعاد».

ويرى أنّ تواجد ابنته «سارة» في عمل فني واحد يُحقق نجاحًا كبيرًا، أفضل من تواجدها في 10 أعمالٍ عدّة لم تُحقق انتشارًا جماهيريًا، مؤكدًا أنه لم يتدخل في اختياراتها أبدًا، إذ أنها تمتلك الخبرة والوعي ما يسمح باختيار أدوارها بعناية شديدة، قائلًا: «سارة مش صغيرة، عايزة تعمل برأيي تمام، مش عايزة لها رأيها هي حرة فيه.. لها تفكيرها وطريقتها وجيلها كمان».

وأكد أحمد سلامة، أنه لا يفرض على ابنته سارة، شروطًا معينة بشأن وضعها كمعايير تختار بها أعمالها، قائلًا: «سارة متربية كويس، وعارفة إيه الممنوع وإيه لأ.. ممكن في الأول لم يكن لديها الخبرة الكافية وكانت مستجدة في المجال، لكن حاليًا صار لديها الخبرة الكافية».

سارة سلامة تخطف أنظار الجمهور بعد مشاركتها في ابن حلال

يذكر أنّ سارة سلامة، نجحت في لفت أنظار الجمهور، بعد مشاركتها في مسلسل «ابن حلال»، للفنان محمد رمضان، عام 2014، حيث جسدت دور «يسر».

يذكر أنّ المسلسل قصة شاب سافر من قنا إلى القاهرة من أجل العمل، ولا يجد أمامه غير العمل كـ «نقاش». يتعثر هذا الشاب في كثير من المشاكل بسبب فقره المدقع، ورغبته في العيش حياة كريمة هو ووالدته (هالة فاخر).

وتنقلب حياة هذا الشاب رأسًا على عقب بعدما يجد نفسه متورطًا في شيء يفوق قدرة تحمله، ويتعين عليه النجاة بنفسه قبل فوات الأوان.

ويكشف المسلسل النقاب أيضًا عن المشاكل الكامنة داخل المجتمع المصري بكل أشكالها.