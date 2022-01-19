أستاذ تفسير: الجماعات المتشددة أفرزت مفاهيم دينية مغلوطة يصححها الأزهر

اختتمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دورتها التدريبية الشرعية للطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر من مختلف الجنسيات، والتي عقدت بمقرها الرئيسي بالقاهرة، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة في الدين، وإبراز الصورة الحقيقة للإسلام.

وفي نهاية الدورة، ألقى الدكتور أيمن الحجار، أستاذ التفسير والباحث فى مشيخة الأزهر الشريف، محاضرة تحت عنوان «أحاديث أخطأ فى تفسيرها المتطرفون»، قال خلالها إن الجماعات الإسلامية المتشددة انحرفت بفهمها للنصوص الشرعية من القرآن والسنة، فانتزعوا النصوص من سِابقها ولاحقها وسياقها العام، ما أدى إلى إنتاجهم مفاهيم مغلوطة لم يعرفها علماء الأمة من السلف.

وأكد أنّ دور العلماء العدول فى هذا الصدد يكمن في ضرورة توضيح تلك المفاهيم، وإزالة اللبس عنها، واللجوء إلى المعنى المنضبط الذي ينبغي على المسلمين فهمه، من خلال فهم الأئمة والعلماء الذين دونوا الأحاديث النبوية من الصحابة والتابعين، لأنها تحمل رسالة الإسلام بصورته الصحيحة بعيدا عن التشدد والانحراف فى الفهم.

الغلو خطوة من خطوات الشيطان

وتابع: «الغلو خطوة من خطوات الشيطان تتبعها خطوات ضلالية لا ينبغي لمسلم عاقل أن يتبعها وإلا وقع فيما نهى عنه الله ورسوله، كذلك حذرهم من الإفراط في استخدام التكنولوجيا فيما يغضب الله ورسوله، خاصة وأن جماعات الانحراف والضلال تستخدم مثل تلك البرامج لبث فتنها وضلالها وتشتيت عقول الشباب، واقتطاع النصوص وتحريفها بما يخدم أجنداتهم السوداوية التي تهدف لتخريب وتدمير المجتمعات والأوطان».

المؤسسات الدينية

وفى نهاية المحاضرة أشار دكتور الحجار، إلى أنّ هذا الدور قائم بالفعل من خلال المؤسسات الدينية وفي مقدمتها الأزهر الشريف وروافده، و المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال الدورات التدريبية المتميزة المعدة شرعيا ومنهجيا للطلاب الوافدين، وأئمة العالم الإسلامي من دول العالم، لمحو الشبهات والمغالطات الفكرية التي أنتجتها العقول المتطرفة، متمنيا من الطلاب الالتفاف حول الأزهر والاستفادة من علومه لأنه منبر الوسطية الإسلامية فى العالم.