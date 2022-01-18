«الأزهر للفتوى الإلكترونية» يستعرض أهمية مبادرة «نور فكرك.. ابني وعيك»

كشف الدكتور أسامة الحديدي، المشرف على مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، تفاصيل مبادرة «نور فكرك.. ابني وعيك»، إذ ذكر أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ووزارة الشباب والرياضة، كون الأزهر الشريف بكل قطاعاته يسير ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال دعم الشباب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «عصر الشباب»، الذي يُعرض على قناة «Extra news».

أهمية المبادرة والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

وأضاف «الحديدي»، أن هذا التعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة الهدف منه يكمن في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ودعم ثقافة التعايش والحوار، فضلًا عن تحصين الشباب معرفيًا وفكريًا ودعم القدوات الصالحة لتعزيز منظومة القيم والأخلاق التعريف بالقدوة الصالحة والحفاظ على الهوية المصرية الوطنية والهوية الدينية لكل صاحب دين وكل صاحب عزيمة لبناء هذا الوطن.

استقبال 21 وفدا من مختلف محافظات الجمهورية

وأشار المشرف على مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إلى أنه تم استقبال 21 وفدا من مختلف محافظات الجمهورية، يتألف الوفد من 50 إلى 70 شابًا، موضحًا أن وزارة الشباب تهتم جدًا بالتنوع بين الشباب، كما عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في كل محافظات مصر وربوعها شملت الجامعات والمدارس والمعاهد ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظتين، وفروع المجلس القومي للمرأة.

سماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة

وأوضح أنه تم زيارة بعض الجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، والرائدات الريفيات والتجمعات البدوية، بهدف زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة.