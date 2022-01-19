آخر مستجدات وباء كورونا بمصر في تقرير رسمي.. أوميكرون ينتشر

قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس.

مدبولي: لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين

في بداية الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات، خاصة أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات، وهناك ملايين الجرعات تملكها وزارة الصحة حاليا.

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة، في مستهل التقرير، إلى الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستوى المحلي، موضحا أن نسب ومعدلات التغير في الإصابات بالفيروس، التي سجلت ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، على مستوى محافظات الجمهورية، متناولا الموقف الحالي لحركة الإشغال لمستشفيات الفرز والعزل المخصصة لتقديم الخدمات للحالات المصابة بالفيروس، من خلال العزل الصحي أو العلاجي لها.

وتناول عبد الغفار، نسبة العينات الإيجابية لفيروس كورونا، التي تم عمل تسلسل جيني لها من المواقع المختارة والترصد الروتيني في الفترة من نوفمبر 2021 حتى 15 يناير الجارى، والتي أظهرت زيادة نسبة انتشار متحور أوميكرون، مشيرا كذلك إلى الحالات المسجلة للمتحور على قاعدة البيانات العالمية «GISAID»، ونسب تواجدها في كل دولة مقارنة بالمتحورات الأخرى.

زيادة معدل انتشار أوميكرون

أشار الوزير، إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، حول مقارنة المتحور أوميكرون، بباقي المتحورات، والأعراض التي تظهر على المصاب به، مؤكدا أن التقرير أوضح أن أوميكرون يصاحبه زيادة فى معدل الانتشار، ونقص احتمالية الدخول للمستشفيات وشدة المرض، فضلا عن زيادة احتمالية الإصابة مرة أخرى للحالات التي أصيبت بمتحور أوميكرون، مؤكدا استمرار اختبار «PCR» في الكشف عنه.

وتطرق الوزير، إلى نتائج فحص الانفلونزا والكورونا فى برنامج ترصد الأمراض الشبيهة بالانفلونزا بالمواقع المختارة بالـ "PCR" حسب الاسابيع الوبائية لعام 2020 وحتى الاسبوع الوبائى الثانى من عام 2022 والمنتهى فى 15يناير الجارى.

132 مليون جرعة تطعيم كورونا

أوضح عبد الغفار، إلى الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحا أن إجمالي كميات اللقاحات التي تم توريدها حتى الآن، وصلت إلى 132.105.180 جرعة من مختلف اللقاحات سواء تامة الصنع، أو مواد خام تصنيع محلي.

وكشف الوزير أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 36.678.132 جرعة، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 24.194.692 جرعة، و489.752 جرعة تنشيطية، وبهذا يصبح إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن 61.362.576 جرعة، مشيرا إلى أن هناك نحو 70.742.604 جرعة متاحة.

إنشاء مجمع تبريد لوجيستي مميكن بالكامل لحفظ اللقاحات

ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، خلال العرض إلى اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، وشركة «سينوفاك بيوتيك»، لإنشاء مجمع تبريد لوجيستي مميكن بالكامل داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر، لحفظ اللقاحات والطعوم والمواد الخام، على مساحة حوالي 3200 م2، وبطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون جرعة، وبنظام تحكم آلي ،وكذا أنظمة مراقبة إلكترونية وأنظمة مراقبة الحرارة على مدار 24 ساعة، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.