«الصحة» تقدم روشتة لتجنب السيناريو الأسوأ من أوميكرون

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن مصر تشهد حاليا ارتفاعا في معدل الإصابات بفيروس كورونا والمتحور أوميكرون جراء الانتشار السريع للمتحور، مما أدى لدخول مصر في موجة جديدة من فيروس كوورنا تعد الخامسة منذ انتشار الجائحة التي شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الفترة الحالية.

النظام الصحي في مصر اكتسب الخبرة من الموجات السابقة

وأضاف المصدر في تصريحات لــ«الوطن»، أن النظام الصحي في مصر لديه القدرة على التعامل مع الموجة الخامسة، حيث سبق وأن تعلمت الدرس من موجات فيروس كورونا السابقة، ويجب الالتزام بمجموعة من القواعد لتجنب السيناريو الأسوأ من الموجة التي بدأت بارتفاع إصابات كبيرة مقارنة بالموجات السابقة.

روشتة لتجنب السيناريو الأسوأ من أوميكرون

وتابع مسؤول اللجنة العلمية، أن هناك روشتة لتجنب السيناريو الأسوأ من موجة كورونا الخامسة خلال الفترة الحالية، والتي يجب على الجميع الالتزام بها كليا حتى لا نشهد انتشارا للفيروس بشكل كبير مما يصعب من آلية التعامل مع الموجة، ويجب على جميع الفئات الالتزام التام بمجموعة من التدابير للوقاية من خطورة انتشار الفيروس.

وحدد المصدر مجموعة من التدابير للوقاية من السيناريو الأسوء خلال الفترة المقبلة، وتمثل هذه التدابير «العزل المنزلي لأي شخص يصاب بنزلات البرد- الحصول على اللقاح والجرعة التنشيطية- عدم التواجد في الأماكن المغلقة التي كانت سببا في انتشار الفيروس- عدم التواجد في أماكن غير جيدة التهوية التي تنشط بها الفيروس».

انخفاض درجة الحرارة وانتشار أوميكرون عجل بالموجة الجديدة

وأوضح المصدر، أن الموجة الحالية جاءت في بداية فصل الشتاء الذي يتميز بانخفاض درجات الحرارة، تزامنا مع انتشار متحور أوميكرون الذي ينتشر بصورة كبيرة مقارنة بالمتحورات السابقة التي طرأت على الفيروس، ولكن لم تنتشر بهذه السرعة، ولم تتسبب في ارتفاع عدد الإصابات، هذه الأمور سرعت من دخول موجة جديدة من فيروس كورونا في مصر والعالم أجمع.