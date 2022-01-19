الصحة تكشف التحاليل المعتمدة لكشف الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل دخول مصر الموجة الخامسة من فيروس كورونا بعد تسجيل مصر أقل معدلات إصابة خلال الموجة الرابعة، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنّ الموجة الجديدة تتسم بزيادة إصابتها ومعدلات وفاة أقل والسبب فى ذلك يعود إلى انتشار اللقاحات والتوسعات في عملية التطعيم على مستوى مراكز تلقي لقاح كورونا، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المتحور السائد هو متحور أوميكرون بين إصابات فيروس كورونا ليس فقط في مصر بل فى معظم دول العالم.

الموجة الخامسة لفيروس كورونا في مصر

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «كنا على وشك الإعلان على انتهاء الموجة الرابعة لفيروس كورونا ولكن حصل عكس التوقعات مع انتشار متحور أوميكرون وارتفاع الإصابات وبذلك دخلنا الموجة الخامسة وكان أحد السيناريوهات الموضوعة هو دخول مصر الموجة الخامسة نهاية يناير بالفعل وهذا ما حدث وعلينا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس».

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ الإجراءات الاحترازية بداية من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس هي السلاح الفعال للوقاية من الفيروس بالإضافة إلى الحصول على اللقاح والذي أصبح جزء من الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنّ اللقاح هو الأداة الفعالة للوقاية من خطر الوفاة من فيروس كورونا، وعن تحاليل «البي سي ار»، و«الرايبد تسيت»، وقال إنّ هذه التحاليل تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا أو عدم الإصابة ولكن نوع المتحور يكون من خلال تحليل آخر ويتم فى مستشفيات العزل الصحي، مؤكدا أن المتحور السائد هذه الفترة هو متحور أوميكرون ولا داعي لكثرة التحاليل لمعرفة نوع المتحور لأنه في النهاية هو كورونا ويخضع للبروتوكول العلاجي.