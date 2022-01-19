مجلس الوزراء يستجيب لـ«الوطن» وينقذ الحاجة فوزية.. جسمها «خزان ميّة»

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للتقرير الصحفي الذي نُشر في جريدة الوطن بعنوان «جسمها تحول لخزان مياه».. الحاجة فوزية تواجه المرض في دار مسنين: نفسي أتعالج، بعد ساعات قليلة من عرض المادة المكتوبة.

جسم السيدة فوزية تحول لمخزن مياه

تسكن السيدة فوزية عقل في إحدى دور المسنين بمنطقة إمبابة، بعد أن اشتد عليها المرض ولم ترغب في أن تصبح عبئا ثقيلا على بناتها المتزوجات، حيث تشكو من أمراض السكري والضغط وارتشاح وذبذبة أذنية في عضلة القلب، ما تسبب في تخزين المياه بجسدها، قالت لـ«الوطن»: «جسمي بيخزن الميّة ووزني بيتقل كل يوم».

وإثر رصدها من جانب فرق العمل المكلفة بالمنظومة، تلقت السيدة فوزية مكالمة هاتفية من أحد أفراد فريق منظومة شكاوى مجلس الوزراء، للحصول على البيانات الخاصة بها لبحث حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج اللازم لها.

السيدة فوزية تطلب العلاج

وحسب ما روت السيدة السبعينية، فمن حين لآخر تتردد عليها بناتها لزيارتها، ويلبين مطالبها قدر استطاعتهن، ولا يقصرن في السؤال عنها، كما أكدت أنّها لا تشكو من الوحدة بل تشكو من انتصار المرض على جسدها العليل، ما دفعها لمناشدة المسؤولين بالنظر إليها: «مش عايزة حاجة غير إني أتعالج صح».