محافظ الجيزة يوافق على إنشاء حي مستقل لـ«فيصل» وفصله عن بولاق

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، طلب إحاطة آخر من النائب محمد الحسيني، بإنشاء وحدة محلية جديدة تسمى حي فيصل، وفصلها عن حي بولاق الدكرور، فضلاً عن فصل وإنشاء بعض الوحدات المحلية الأخرى، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التنسيق بين التنمية المحلية والجيزة

وأوضح «الحسيني» أنه جرى التنسيق مع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، على بناء مقر لهذه الوحدة المحلية الجديدة على مساحة 800 متر تقريباً بالأرض التابعة للإصلاح الزراعي بشارع الملك فيصل والكائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن جنوب القاهرة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تضامنه مع طلب الإحاطة وموافقته على انشاء وحدة محلية جديدة تسمى حي فيصل.

إلغاء محطة رفع بولاق

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب إحاطة مقدما من النائب محمد الحسينى، بشأن ضرورة إلغاء محطة رفع مياه الصرف الصحي الخاصة بمستشفى بولاق الدكرور العام، وتحويلها إلى خطوط انحدار أرضية، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر في المحرقة التي لا تعمل، وتوسعة الشارع الفاصل بين المستشفى ومبنى بيت الطالبات ليصبح 8 أمتار بدلاً من 3 أمتار والتنسيق بين كافة شركات المرافق والشركة المنفذة للمشروع، وذلك في إطار تنفيذ أعمال هدم وإعادة بناء المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة ونائب بولاق الدكرور، بشأن سرعة تشغيل مكتب شهر عقاري بمقر إدارة بولاق الدكرور التعليمية القديم، خاصة أن المحافظ وافق على تخصيص المكان منذ فترة طويلة لهذا الغرض.

ووجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، وزارة العدل بسرعة إنهاء هذا الموضوع لإنشاء الشهر العقاري.

طلب إحاطة لإنشاء مجمع محاكم

وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدما من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مجمع محاكم على الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والكائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن جنوب القاهرة بشارع الملك فيصل الرئيسي بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، حيث سبق أن وافقت وزارة العدل على إنشائه، ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

وقال ممثل وزارة العدل، إنه لا يوجد مانع، ولكن تمت مخاطبة هيئة الإصلاح الزراعي للتأكد من عدم وجود تعديات علي الأرض، ويتبقي بعد ذلك توفير الاعتمادات المالية من وزارة التخطيط.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف تحقيق خدمة عامة.

وناقشت أيضا طلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ قرار إزالة الوحدة الصحية القديمة بمنطقة صفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور الصادر منذ عامين، حتى يتسنى البدء في تنفيذ أعمال إنشاء وحدة صحية متطورة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المواطنين.

واستمعت اللجنة إلي طلبات بعض النواب بشأن تطوير المستشفيات في الجيزة، وتضامن معهم المحافظ، وقال: «دخول محافظة الجيزة في منظومة التأمين الصحي الشامل أملنا».