رئيس جهاز 6 أكتوبر لـ«محلية النواب»: حملات يومية لإزالة الإشغالات والمحال المخالفة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن انتشار الأسواق العشوائية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وخاصة الحي الرابع والسادس، فضلاً عن انتشار الباعة الجائلين، والمحال التي تم فتحها بالوحدات السكنية بالمخالفة للقانون، ومدى تأثير ذلك على المواطنين.

200 ألف فدان مساحة أكتوبر

وقال عادل النجار رئيس جهاز ومدينة 6 أكتوبر: «6 أكتوبر مدينة سكنية وتعليمية وصناعية، وصل عدد سكانها إلى 2 مليون نسمة، وفي 2017 صدر قرار جمهوري بضم 80 ألف فدان من محافظة الجيزة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ فأصبحت مساحة أكتوبر أكثر من 200 ألف فدان».

وتابع النجار، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية: «يتم رصد المخالفة، ونزول حملات يومية على لإزالة الإشغالات، وشن حملات على المحال المخالفة التي تتسبب في الإشغالات، وكان هناك 140 محلا مخالفا».

شن حملات يومية على التكاتك

واستطرد: «بالنسبة لموضوع التكاتك، يوميا نشن حملات على التوك توك، ونضبط عشرات التكاتك، وجار تنفيذ سوق في الحي السادس بجوار مركز الشباب بتكلفة 26 مليون جنيه، ونبذل كل الجهود الممكنة ونتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء على أي مخالفات أو مظاهر عشوائية».

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: «ردك جاهز ووافِ، ولا بد من التصدي لأي مخالفات وعشوائيات، والتصدي للأسواق العشوائية والمحال المخالفة».