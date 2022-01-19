س و ج.. كل ما تود معرفته عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم بنظام التعاقد

حالة من الجدل أثيرت بين المعلمين، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن توجهت رسائل المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة الواحدة مع الوزارة، مناشدة لوزير التربية والتعليم، حتى تكون لهم الأولوية في مسابقة المعلمين، جاءت المناشدات بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين عدد 30 ألف معلم بنظام التعاقد السنوي.

ويبحث الكثير من المعلمين الراغبين في التقديم لمسابقة المعلمين لتعيين 30 ألف معلم بنظام التعاقد، عن كل ما يخص تلك المسابقة المعلن عنها، وتفاصيل المسابقة، ونرصد من خلال السطور التالية، التفاصيل الخاصة بالمسابقة للإجابة على تساؤلات المعلمين، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم حتى الآن، والتي جاءت كالتالي:

هل سيكون هناك أولوية للمعلمين الذين سبق لهم التعاقد مع الوزارة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يكون هناك أولوية لشخص عن آخر، ولا ينظر لهؤلاء الذين لديهم خبرة، ولكن المسابقة متاحة لجميع الخريجين الراغبين في الاشتراك في تلك المسابقة، كما أنه يتم اختيار الأشخاص وفق التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة.

ما موقف المعلمين الذين سبق لهم التعاقد مع الوزارة أو المتطوعين؟

تسمح الوزارة لجميع الراغبين في الاشتراك بالمسابقة من الخريجين التقدم لها، سواء تعاقد معهم من قبل، أو معلمين متطوعين أو حتى حديثي التخرج، فلن يتم النظر سوى للتخصصات التي تطلبها الوزارة.

على أي أساس يجري اختيار المتقدمين في مسابقة المعلمين؟

يجري اختيار الأشخاص المناسبين من المشاركين في مسابقة المعلمين، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإدارة، ويكون معيار التعيين هو احتياجات العمل في المدارس المختلفة، بالإضافة إلى الاحتياجات المطلوبة في التخصصات والمواد المختلفة، فضلا عن بعجز المعلمين في الصفوف.

متى إعلان الشروط المطلوبة للتعيين في مسابقة المعلمين؟

أوضحت الوزارة، أن الشروط المطلوبة التي يجري اختيار المعلمين بناء عليها، لن يتم إعلانها في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.