أشرف عقبة: التحول الرقمي قلل الكثافات على الخدمات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنَّ القرارات المتخذة تهدف إلى التجهيز والاستعداد حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مبينًا أنَّ مصر تجابه الفيروس منذ ظهوره، وسط توقعات بزيادة أعداد المصابين

زيادة حملات التوعية

وأضاف «عقبة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، المذاع على فضائية «Extra News» مساء اليوم الأربعاء، أنَّ التحول الرقمي الحالي، قلل وجود كثافات للحصول على الخدمات، وهذا بدوره خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مبينا أنَّ هناك زيادة في حملات التوعية التي تقوم بها وسائل الإعلام المختلفة، لتحقيق التباعد الجسدي والتعقيم وارتداء الكمامات الطبية.

500 سيارة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة

في سياق آخر، أوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أنَّ الدولة وفرت 500 سيارة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لنقل المواطنين للكشف عليهم، في خطة مجهزة لتشغيل هذه السيارات، وتعمل أيضا الدولة المصرية، في مشروع استخراج وتصنيع البلازما الذي سيكون نقلة حضارية، ويوفر أموال كثيرة، كان يجري صرفها لاستيراد الدم والبلازما، موضحا أن التصنيع المحلي سيوفر البلازما طوال الوقت، وليس في أوقات محددة، كما كان يحدث سابقا ويقلل الإنفاق المحلي عليها.