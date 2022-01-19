أماكن أمر الرئيس بتقليل الكثافة بها للحد من تفشي كورونا.. منها المدارس

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة، اجتمع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية لمتابعة الوضع الوبائي في مصر، كما عرض الدكتور عوض تاج الدين الإجراءات التي تتخذها الحكومة خلال تلك الفترة لاحتواء انتشار الفيروس، ومن أهم تلك الإجراءات تكثيف حملات تطعيم المواطنين.

الرئيس يوجه بضرورة تعزيز برامج التوعية للمواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية

وبعد ما استعرض مستشار الرئيس للشؤون الصحية جهود الحكومة المصرية لاحتواء الوباء، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز برامج التوعية للمواطنين للتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما وجه أيضا بضرورة تقليل الكثافات في بعض المؤسسات المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت الأماكن التي أمر الرئيس السيسي بضرورة تقليل الكثافة بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد:

ما هي المؤسسات التي وجه الرئيس بتقليل الكثافة فيها؟

حرصا من الحكومة المصرية على الحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، وجه الرئيس السيسي في اجتماعه مع مستشار الرئيس للشئون الصحية، بضرورة تقليل الكثافات في الأماكن التي يكون نسبة كثافة عالية من المواطنين.

وتتمثل تلك المؤسسات في:

- المصالح الحكومية

- المدارس

- الجامعات

- الأماكن العامة والخدمية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكثيف حملات التطعيم للمواطنين وتسهيل الحصول على الجرعة الثالثة المنشطة للقاح بعد مرور الفترة المحددة لتلقيها.

كما أمر الرئيس السيسي خلال اجتماعه ذلك بضرورة تكثيف السيارات الطبية المجهزة، بعد أن تم التعاقد مؤخرا مع الجانب الألماني لاستيراد 500 سيارة مجهزة، فضلا عن ضرورة توفير الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة لإدارة أزمة فيروس كورونا.