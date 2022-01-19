«تاج الدين»: إصابات كورونا ستواصل ارتفاعها حتى أبريل.. ونتعشم في الانخفاض بحلول الصيف

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الوضع الوبائي في مصر حاليًا يشهد إصابات أسرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بكل دقة، والتأكيد عليها في كل الأماكن العامة والخاصة والتجمعات، واستخدام الكمامات ووسائل التطهير، وعدم التكدس في الأماكن الحكومية والعامة، وأيضًا في أماكن الدراسة لأن هناك 25 مليون طالب في مراحل الدراسة قبل التعليم الجامعي، والتعليم الجامعي.

حماية الطلاب

وأضاف «تاج الدين»، في لقاء مع قناة «Extra News» الفضائية، أنه يجب التأكيد على التزام الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في فترة الامتحانات، مشددًا على أن هذا حماية لكل الطلاب الذين يمكن أن يُصابوا وينقلون العدوى إلى أسرهم وذويهم.

الموجة الرابعة لم تنته

وعن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قال مستشار الرئيس للشؤون الصحية: «إحنا مكناش انتهينا من الموجة الرابعة، لأن المعايير الخاصة بانتهاء الموجة لم تحدث، وكان المفروض فيه ارتفاع في الحالات ثم يحدث ثبات، وبعدها انخفاض، وحينها نقول خلصنا من الموجة الرابعة، ولكن مع الانتشار العالمي الكثيف لمتحور أوميكرون، حدثت زيادة في حالات الإصابة، ويمكن أن نعتبر ما نحن فيه موجة خامسة أو امتداد للموجة الرابعة، ولكن هتخلص إمتى.. نتعشم إنه بحلول الصيف يكون فيه تغير، ولكن ستستمر إصابات كورونا والأنفلونزا في مارس وأبريل».

إنجاز كبير في منظومة اللقاحات

وأشار إلى أنه بتوجيهات الرئيس السيسي، حققت الدولة إنجازًا كبيرًا في منظومة التطعيمات، والرئيس وجه اليوم باستمرار المنظومة، موضحًا أن حوالي نصف مليون مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة، وكل هذه الأمور تزيد من المناعة المجتمعية، وتحمي المواطنين.