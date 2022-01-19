جمال عبدالناصر: ابتعدت عن الوسط الفني بسبب وعكة صحية لـ7 سنوات

قال الفنان جمال عبدالناصر، إنه منذ بداية عمله في المجال الفني، يدقق في مسألة الاختيار الجيد للأعمال، كما أنه بدأ قويًا بسبب العمل في المسرح، وتعلم فيه من أساتذة كبار، مشيرًا إلى أن حكاية «مالناش إلا بعض» في مسلسل «ورا كل باب»، لها أهمية كبيرة، لأنها تعتبر أول عمل فني يتحدث عن أزمة فيروس كورونا، موضحًا أنه لا يؤدي إلا الأدوار التي يقتنع بها، رغم أنه ابتعد عن الوسط الفني لمدة سبع سنوات، بسبب وعكة صحية، واضطر أن يؤدي أدوارًا صغيرة مثل أي وجه جديد.

قراءة تفاصيل الشخصية

وأضاف «عبدالناصر»، في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، ويقدمه الإعلاميات منى عبدالغني، وهبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، اليوم الأربعاء، أن الممثل يجب أن يواكب كل التطورات في الحياة، وإلا سيتجمد، مشددًا على أنه يحب قراءة تفاصيل الشخصية.

وتابع: أنه من الفنانين «اللي مفيش حاجة جاتلهم على الطبطاب، وكل شيء بذلت فيه مجهود وتعب كبير، والمخرج عاطف سالم عملي احتكار لمدة سنتين، وقعدت في البيت، والفيلم اللي عملته معاه نزل في صمت، وعديت في مطبات كتيرة أوي في حياتي، ووصلت إلى البطولة في فيلم (ياناس ياهو)، وبعدين دخلت مجال التلفزيون وعملت بطولات».

الشائعات تؤثر على حياته.. والنساء أذكى من الرجال

وأشار إلى أنه تعرض للكثير من الشائعات، وأغرب الشائعات التي ضايقته هي العلاقات العاطفية وهي كلها شائعات غير حقيقية، ولم يتزوج إلا مرة واحدة وهي زوجته الحالية، وهذه الشائعات قد تؤثر على علاقته بزوجته، موضحًا أنه يحب أن تكون زوجته مهتمة بشكل كبير بالمنزل والأولاد، ولكنه وافق على أن تعود زوجته للعمل مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه يغار كثيرًا عليها ولكنه لا يعلن ذلك، مشددًا على أن المرأة أذكى من الرجل كثيرًا و«ربنا خلقها ذكية كدة، وقوية بلا ضجيج، ومسيطرة بلا تحكم».

وأوضح أن زوجته «دمها خفيف»، وهي تشبه والدته في طباعها وأخلاقها إلى حد كبير، مشددًا على أنه لم يكن ينوي الزواج من الأساس ولكنه غير وجهة نظره.