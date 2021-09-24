هبة الأباصيري وإيمان عز الدين تنضمان لـ «الستات مايعرفوش يكدبوا» (فيديو)

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «فيس بوك»، انضمام الإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين إلى الفنانة منى عبد الغني لتقديم الحلقات الجديدة من البرنامج، وذلك بعد ساعات من إعلان مفيدة شيحة وسهير جودة مغادرة البرنامج دون ذكر أي أسباب عن الرحيل.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، البرومو الدعائي الجديد للحلقة في انطلاقته الجديدة والتي ستذاع في تمام الساعة الثالثة عصرا على شاشة «CBC»، والتي تشهد الظهور الأول للمذيعتين الجدد في البرنامج هبة الأباصيري وإيمان عز الدين.

البرمو الدعائي للحلقة الجديدة من «الستات مايعرفوش يكدبوا»

وفاجأت الإعلامية مفيدة شيحة جمهورها، بمغادرة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» وقناة «CBC»، في منشور عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «بعد 10 سنين من النجاح، وداعا cbc، وداعا الستات ميعرفوش يكذبوا، وإلى لقاء»، ولم تمر ساعات حتى أعلنت الإعلامية سهير جودة نفس الموقف.

وقالت مقدمة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» السابقة، عبر حسابها على «فيس بوك»، «رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت.. البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت cbc بدايات فكرة لم تولد بعد.. يوليو 2011 - سبتمبر 2021».

برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»

ويعتبر برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي بدأ تقديم أول حلقاته في عام 2011، من أهم برامج المنوعات التي تهتم وتركز بشكل أساسي على المرأة والأسرة المصرية في الساحة الإعلامية، واستضاف البرنامج خلال السنوات الماضية مجموعة كبيرة من النجوم في مختلف المجالات ما بين الفن والرياضة والمجتمع.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تغادر فيها إحدى المقدمات برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، حيث كانت تشارك المحامية والإعلامية أميرة بهي الدين في تقديم البرنامج برفقة مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، إلا أنها اعتذرت عن استكمال البرنامج في مايو 2014، لتقدم الإعلامية سهير جودة البرنامج بعد ذلك بدلا منها.