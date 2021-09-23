سهير جودة تغادر «الستات مايعرفوش يكدبوا» بعد ساعات من مفيدة شيحة

أعلنت الإعلامية سهير جودة، انتهاء رحلتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، بعد ساعات من إعلان الإعلامية مفيدة شيحة مغاردتها للبرنامج ذاته، دون ذكر أي أسباب عن الرحيل أو تحديد وجهتها المقبلة.

رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت

وكتبت سهير جودة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت.. البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت cbc بدايات فكرة لم تولد بعد.. يوليو 2011- سبتمبر 2021».

وكانت مفيدة شيحة، أعلنت في وقت من مبكر من اليوم الخميس، مغادرتها البرنامج، إذ كتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيس بوك: «بعد 10 سنين من النجاح، وداعا cbc وداعا الستات ميعرفوش يكذبوا.. وإلى لقاء».

يذكر أن الستات ميعرفوش يكدبوا، برنامج منوع، يقدم للمرأة كل المواضيع المطروحة على الساحة، بوجهة نظرهن، مصحوبة بآراء ونقاشات مع مفكرين وأدباء ودعاة وفنانين.

ضيوف البرنامج

وإستضاف البرنامج طوال مدة عرضه، عدد كبير من الفنانين من بينهم نادين ومحي إسماعيل ومحمود عبد المغني ومحمود البزاوي وأحمد عبد الله محمود وأمير شاهين وأحمد حلاوة ووميرنا المهندس وياسمين الخيام ومحمد بكر.

مصير البرنامج

ولم يجري الإعلان حتى الآن، على مقدمين البرنامج الجدد بعد رحيل مفيدة شيحة وسهير جودة، ولم يتبقى سوى منى عبد الغني، التي لم تعلن حتى الآن موقفها، ولم يحدد أى مذيعة من المذيعات سبب رحيلها سواء عرض أخر أم لا.

ومن الحلقات التي حققت نجاحا كبيرا، حلقة النجم محمود عبد المغني، بالإضافة إلى حلقة رنا سماحة التي تحدثت بها لأول مرة عن انفصالها من الملحن الشاب سامر أبو طالب قبل إعلان عودتهما اليوم.

كما حققت حلقة الفنانة الشابة مايان السيد التي ظهرت بالبرنامج وهي ترتدي تيشيرت مكتوب عليه «أنا فلسطيني»، نسبة مشاهدة عالية، خاصة أنها جاءت بعد نجاحات كبيرة حققتها في رمضان الماضي، سواء في مسلسل يسرا أو في مسلسل «لعبة نيوتن»، مع منى زكي ومحمد فراج.