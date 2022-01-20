أستاذ اقتصاد: الدولة تسعى لبناء منظومتي التعليم والصحة وتحسين حياة المواطن

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم، إن زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، يعني زيادة منظومة الأجور العام المقبل لتصل لنحو 400 مليار جنيه، ويأتي ضمن شبكة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة على مدار السنوات الخمس سنوات الماضية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن.

بناء الإنسان المصري وتحسين منظومتي التعليم والصحة

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري والسعي لتحسين منظومة التعليم بشقيه الأساسي والعالي، وإعادة هيكلة منظومة الصحة بالكامل، اعتمد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.

تخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل الحافز الإضافي لأعضاء هيئة التدريس

وأوضح أستاذ الاقتصاد والاستثمار، أن تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، علاوة على تعيين 30 ألف مدرس بالتعليم، أمر مهم جدا لوجود عجز كبير في هذا القطاع المهم والحيوي.

وأكد الدكتور علي الإدريسي، أنه لا يمكن الاستعاضة عنه بعقود أو خلافه؛ إذ أنه نهضة التعليم تتحقق من الاهتمام بالكوادر البشرية المدربة، التي تتمتع بخبرة في مجالها، علاوة على أن ذلك أمر ضروي، نظرا لوجود توسع أفقي ورأسي في التعليم كما ونوعا، ولا بد من التعيين لمواجهة ذلك، خاصة أن هناك فجوات ترقيات في قطاع التعليم نتيجة للعجز الشديد.

ولفت «الإدريسي» إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور سوف يشكل مؤشر قوي على خفض معدل البطالة وارتفاع القوة التشغيلية؛ إذ أن زيادة الطلب علي السلع سوف يجعل القطاع الخاص في مرحلة رواج كبيرة، ما يحفز القطاع الأخير على رفع الرواتب لجذب العمالة مرة أخري.