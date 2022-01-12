انتهاء مهلة تقديم إقرار «ضريبة المرتبات» في 31 يناير الحالي

أخطرت مصلحة الضرائب المصرية، بالأمس، أصحاب الأعمال والمنشآت أو الشركات بضرورة تقديم إقرار التسوية النهائية لضريبة المرتبات الخاصة بالعاملين لديها قبل نهاية شهر يناير 2022 الحالي.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن 31 يناير الحالي هو الموعد الأخير لسداد التسوية وتقديم الإقرار الضريبي الخاص بالشركات وأصحاب الأعمال عن الضريبة التي يتم استقطاعها من مرتبات العاملين شهرياً ثم توريدها إلى مصلحة الضرائب.

على الشركات إدراج بيانات الموظفين المعينين

وأوضحت «الضرائب» أنه على أصحاب الأعمال والشركات إدراج كل بيانات الموظفين المعينين والعاملين لديها ضمن إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات، مشيرة إلى أن إقرار التسوية النهائية لضريبة المرتبات متاح حاليا على المنظومة المميكنة الجديدة لمصلحة الضرائب المصرية على موقعها الرسمي على الإنترنت.

ولفتت «الضرائب» إلى أنه لا بد من إدراج بيان يشمل اسم الموظف وبطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والمسمى الوظيفي وقيمة الضريبة المستقطعة من الأجور والمرتبات إلى جانب قيمة الضريبة المسددة.

إصدار دليل استرشادي كمرجع يمكن الاحتكام إليه

وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت دليلا استرشاديا في شهر ديسمبر الماضي ليكون مرجعا يمكن الاحتكام إليه عند تحصيل ضريبة المرتبات وفقا لقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2020.

وأشارت «الضرائب» في الدليل الاسترشادي إلى أن الشركات سواء بالقطاع العام أو الخاص أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، تتولى تقديم إقرار ربع سنوي أيضاً إلى مأموريات الضرائب المختصة في شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على نموذج (4 مرتبات)، على أن يوضح ضمن الإقرار الربع سنوي عدد العاملين وبيان بإجمالي المبالغ التي تم استقطاعها تحت حساب الضريبة المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة مع إدراج أي تعديل يطرأ ​على العاملين سواء بالزيادة أو النقص بشكل دوري.