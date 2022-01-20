طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون آخر امتحاناتهم في الرياضيات ببورسعيد

بدأت اليوم آخر امتحانات مادة الرياضيات بالنظام الجديد للصف الرابع الإبتدائي، في بورسعيد، وسط طقس بارد وأمطار خفيفة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

وشهد محيط المدارس تواجد رجال إدارة مرور بورسعيد، لتيسير الحركة المرورية فى الشوارع، وتسهيل وصول التلاميذ إلى المدارس.

أولياء الأمور يصطفون أمام المدارس رغم الطقس المتقلب

واصطف أولياء أمور التلاميذ أمام لجان المدارس، للاطمئنان على أبنائهم، غير مبالين بالطقس البارد، مؤكدين على أن امتحانات «الصف الرابع» لا تقل فى الصعوبة عن الثانوية العامة، وأبدى بعضهم استيائه من أن الطلاب لم يتعرضوا لامتحانات من قبل فى الصفوف الدراسية الأولى، تمهدهم لأداء مثل هذه الامتحانات، كما أن المنهج كبير والوزارة استمرت فى نشر نماذج الامتحانات حتى أمس، ولم يتمكن أبنائهم من مراجعة المادة ونماذجها، لتؤهلهم لأداء الامتحانات.

انتظام الامتحانات دون شكاوى من الرياضيات

وتفقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من المدارس، للتأكيد على انتظام أعمال الامتحانات، وأوضح فى بيان صحفي، أن الامتحانات تسير فى هدوء، ولم يحدث ما يعيق سيرها، وأنه يتابع من خلال غرفة عمليات المديرية، كل المدارس، ولم يتلق أي شكاوى أو ملاحظات حتى الآن فى مادة الرياضيات، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، ودعا وكيل الوزارة أن يوفق الله التلاميذ، ويكلل جهودهم بالنجاح.

وكان طلاب الصف الرابع الابتدائى قد بدأوا في تأدية الامتحانات منذ يوم السبت الماضي، بشكل يومي، إلا أمس الأربعاء باعتباره إجازة عيد الغطاس عند المسيحيين.