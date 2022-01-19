أستاذ مناهج: دليل إرشادي لـ تعيين المعلمين في مسابقة التربية والتعليم

علقت الدكتورة فايزة الحسيني، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، على إعلان مسابقة التربية والتعليم بتعيين 30 ألف معلم لمدة خمسة سنوات، قائلة: «القرار جاء في وقته لأن نسب العجز كبيرة فهو يحل مشكلة نقص المعلمين حلا جذريا، خاصة بعد إحالة 363 ألف معلم للمعاش منذ عام 2014 وعمل عدد كبير من المعلمين في دواوين المديريات والإدارات وهو أمر غير مسبوق وله دور كبير في تطوير العملية التعليمية».

دليل ارشادي بالمواصفات المطلوبة لتعيين المعلمين

واقترحت «فايزة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» وجود دليل ارشادي بالمواصفات المطلوبة للتعيين في مسابقة التربية والتعليم، مؤكدة أن أبرز المواصفات هي أن يكون المعلم ذو شخصية عامة ويتسم بالاتزان الانفعالي والذكاء والتعامل مع الأخرين والإحساس بالمسئولية والطموح وهي صفات مطلوبة في جميع التخصصات.

وعن شروط مسابقة التربية والتعليم لتعيين المعلمين، أكدت أنه يجب توافر الخبرة الاجتماعية والقدرة على إدارة الفصل والخلفية المعرفية بالتخصص في كل متقدم وأن يكون لديه خلفية في استخدام التقنيات الحديثة في عملية التدريس، فضلاً عن التأهيل التربوي، موضحة أن كليات التربية عليها دور كبير في تأهيل خريجيها لعملية التدريس.

لابد من تغيير اللوائح والمقررات في كليات التربية

وشددت أستاذ المناهج على ضرورة تطوير برامج إعداد المعلم من الناحية التكنولوجية والتربوية والمهنية والأكاديمية وتغيير اللوائح والمقررات في كليات التربية حتى تواكب رؤية مصر 2023، لافته إلى أن تأهيل المعلم جيداً يقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأكدت الدكتورة فايزة الحسيني على أولوية تعيين خريجي كليات التربية، وضرورة إنشاء مراكز ترخيص مزاولة المهنة للمعلمين بكليات التربية لمنح المعلمين الدورات التدريبية للازمة للحصول على رخصة مزاولة المهنة، موضحة أن كليات التربية لها دور كبير في إعداد برامج التنمية المهنية للمعلمين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت إلى أن مصر تقدمت 11 مركزا في مؤشر التعليم قبل الجامعي ضمن مؤشر المعرفة العالمي لتحل المركز الـ 72 في تقرير 2021، موضحة أنه هناك نقلة نوعية في التعليم قبل الجامعي وفيه بداياته للاهتمام بالمهارات الحياتية واللازمة لسوق العمل، حيث اهتمت وزارة التربية والتعليم بتفعيل منصات الحصص الإلكترونية والتوسع في توظيف التكنولوجيا في التدريس.